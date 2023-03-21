В НАТО попросили скорректировать потолок цен на российскую нефть 21 марта 2023 в 23:58 Размер текста - 17 + Глава МИД Эстонии Рейнсалу просит снизить потолок цен на нефть РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности О необходимости в срочном порядке снизить потолок цен на российскую нефть заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Также он призвал Евросоюз ввести новые санкции против России. «Я призвал ЕС к быстрому продвижению дополнительных санкций против РФ, включая снижение потолка цен на российскую нефть», — передает слова Рейнсалу пресс-служба эстонского МИД. Он добавил, что Эстония поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО. Рейнсалу выразил надежду, что на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, которая пройдет 4—5 апреля, поднимут вопрос о вступлении Украины в альянс. «Мы готовы поделиться опытом с Киевом», — добавил глава МИД Эстонии. Страны Большой семерки ввели потолок цен на нефть из России из-за спецоперации на Украине. Так Запад пытается ограничить доходы России. Однако западные санкции провалились, заявлял президент РФ Владимир Путин. Страны G7 хотят сохранить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. В марте страны «Большой семерки» пересмотрят потолок цен на российскую нефть. О необходимости в срочном порядке снизить потолок цен на российскую нефть заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Также он призвал Евросоюз ввести новые санкции против России. «Я призвал ЕС к быстрому продвижению дополнительных санкций против РФ, включая снижение потолка цен на российскую нефть», — передает слова Рейнсалу пресс-служба эстонского МИД. Он добавил, что Эстония поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО. Рейнсалу выразил надежду, что на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, которая пройдет 4—5 апреля, поднимут вопрос о вступлении Украины в альянс. «Мы готовы поделиться опытом с Киевом», — добавил глава МИД Эстонии. Страны Большой семерки ввели потолок цен на нефть из России из-за спецоперации на Украине. Так Запад пытается ограничить доходы России. Однако западные санкции провалились, заявлял президент РФ Владимир Путин. Страны G7 хотят сохранить потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. В марте страны «Большой семерки» пересмотрят потолок цен на российскую нефть. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям