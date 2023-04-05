Полковник ГРУ в отставке рассказал, как Запад принуждает РФ к самообороне

Россия вынуждена отвечать на вызовы гибридной войны, которую ведет Запад, и прибегать к самообороне. С таким заявлением выступил руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров.
«Вынужденная реакция России в виде самообороны выражается с помощью симметричных действий в ответ на гибридную войну Запада», — передает слова Винокурова РИА Новости. По его словам, гибридная война западных стран против России выражается в различных незаконных санкциях и попытках осуществления психологических атак на население России с целью изменить сознание людей. Также Запад увеличивает прямое военное давление на Россию, используя надуманные предлоги, осуществляет операции по подрыву «Северных потоков» и увеличивает производство химического и биологического оружия, заключил Винокуров.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки Западом наступательного вооружения Украине могут заставить Россию ответить применением ядерного оружия. В утвержденной президентом России Владимиром Путиным новой концепции внешней политики говорится о том, что Россия намерена жестко отстаивать свои права в ответ на действия Запада, передает РАПСИ. Политолог Юрий Самонкин заявил, что РФ совместно с Китаем и Индией выстраивают совместный союз для противостояния Западу, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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