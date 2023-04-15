15 апреля 2023

Отец свердловского гимнаста, упавшего с трехметровой высоты, раскрыл состояние подростка

Гимнаст, упавший с трехметровой высоты, сделал первое дыхание после попадания в реанимацию
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам отца ребенка, подросток продолжает находиться в коматозном сне Фото:

Подросток-гимнаст, который упал с трехметровой высоты при выполнении трюкового номера в цирковой студии в Заречном (Свердловская область), после попадания в реанимацию попытался сделать первое дыхание. Об этом сообщил отец ребенка.

«Ничто не предвозвещало беды. Мы с супругой были уверены в этом номере. Алексей продолжает находиться в состоянии коматозного сна. Вчера Алексей попытался сделать первое дыхание. Аппарат это зафиксировал», — передает слова отца подростка видеограф Виталий Савкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видеограф встретил отца гимнаста во время пасхального богослужения. «Почему-то Бог такое попустил. Для чего? Пока не знаю. Бог покажет со временем», — добавил слова отца пострадавшего подростка Савкин.

Подросток упал с трехметровой высоты во время выполнения трюкового номера 5 апреля. Это произошло из-за обрыва страховочного троса. Ребенка сначала доставили в больницу в Заречном, а после перевезли в Екатеринбург. Врачи оценивали его состояние, как стабильно тяжелое. В Росцирке объяснили, что согласно охране труда наличие матов при выполнении цирковых трюков не предусмотрено.

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Подросток-гимнаст, который упал с трехметровой высоты при выполнении трюкового номера в цирковой студии в Заречном (Свердловская область), после попадания в реанимацию попытался сделать первое дыхание. Об этом сообщил отец ребенка. «Ничто не предвозвещало беды. Мы с супругой были уверены в этом номере. Алексей продолжает находиться в состоянии коматозного сна. Вчера Алексей попытался сделать первое дыхание. Аппарат это зафиксировал», — передает слова отца подростка видеограф Виталий Савкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Видеограф встретил отца гимнаста во время пасхального богослужения. «Почему-то Бог такое попустил. Для чего? Пока не знаю. Бог покажет со временем», — добавил слова отца пострадавшего подростка Савкин. Подросток упал с трехметровой высоты во время выполнения трюкового номера 5 апреля. Это произошло из-за обрыва страховочного троса. Ребенка сначала доставили в больницу в Заречном, а после перевезли в Екатеринбург. Врачи оценивали его состояние, как стабильно тяжелое. В Росцирке объяснили, что согласно охране труда наличие матов при выполнении цирковых трюков не предусмотрено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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