Отец свердловского гимнаста, упавшего с трехметровой высоты, раскрыл состояние подростка

Гимнаст, упавший с трехметровой высоты, сделал первое дыхание после попадания в реанимацию

По словам отца ребенка, подросток продолжает находиться в коматозном сне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подросток-гимнаст, который упал с трехметровой высоты при выполнении трюкового номера в цирковой студии в Заречном (Свердловская область), после попадания в реанимацию попытался сделать первое дыхание. Об этом сообщил отец ребенка.

«Ничто не предвозвещало беды. Мы с супругой были уверены в этом номере. Алексей продолжает находиться в состоянии коматозного сна. Вчера Алексей попытался сделать первое дыхание. Аппарат это зафиксировал», — передает слова отца подростка видеограф Виталий Савкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видеограф встретил отца гимнаста во время пасхального богослужения. «Почему-то Бог такое попустил. Для чего? Пока не знаю. Бог покажет со временем», — добавил слова отца пострадавшего подростка Савкин.

Подросток упал с трехметровой высоты во время выполнения трюкового номера 5 апреля. Это произошло из-за обрыва страховочного троса. Ребенка сначала доставили в больницу в Заречном, а после перевезли в Екатеринбург. Врачи оценивали его состояние, как стабильно тяжелое. В Росцирке объяснили, что согласно охране труда наличие матов при выполнении цирковых трюков не предусмотрено.