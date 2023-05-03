Baza: белгородским школьникам дали советы по защите от украинских беспилотников

03 мая 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Школьникам в Белгородской области запретили самостоятельно сбивать БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании В Белгородской области школьникам запретили находиться в зонах видимости беспилотных летательных аппаратов. Правила безопасности для учеников школ рассылают по учебным заведениям региона. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Директоры школ Белгородской области разослали по родительским чатам инструкции „о действиях в случае обнаружения неизвестного БПЛА“. <…> Отдельно в инструкции указано, что родителям и школьникам нельзя попадаться в „прямую видимость БПЛА“ и сбивать их», — написали в telegram-канале. Также в СМИ указали, что ученикам школ нельзя пользоваться мобильными телефонами и устройствами GPS рядом с беспилотниками. Кроме того, родителей обязали отчитываться о местонахождении их детей после 20:00 в период майских праздников. Со школьниками также рекомендовали провести профилактические беседы. URA.RU направило информационные запросы в министерство образования и управление МВД по Белгородской области для уточнения информации. На момент выхода публикации ответа не последовало.

В Белгородской области школьникам запретили находиться в зонах видимости беспилотных летательных аппаратов. Правила безопасности для учеников школ рассылают по учебным заведениям региона. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Директоры школ Белгородской области разослали по родительским чатам инструкции „о действиях в случае обнаружения неизвестного БПЛА“. <…> Отдельно в инструкции указано, что родителям и школьникам нельзя попадаться в „прямую видимость БПЛА“ и сбивать их», — написали в telegram-канале. Также в СМИ указали, что ученикам школ нельзя пользоваться мобильными телефонами и устройствами GPS рядом с беспилотниками. Кроме того, родителей обязали отчитываться о местонахождении их детей после 20:00 в период майских праздников. Со школьниками также рекомендовали провести профилактические беседы. URA.RU направило информационные запросы в министерство образования и управление МВД по Белгородской области для уточнения информации. На момент выхода публикации ответа не последовало.