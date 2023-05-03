Baza: белгородским школьникам дали советы по защите от украинских беспилотников

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, дрон, stock, бла
Школьникам в Белгородской области запретили самостоятельно сбивать БПЛА Фото:

В Белгородской области школьникам запретили находиться в зонах видимости беспилотных летательных аппаратов. Правила безопасности для учеников школ рассылают по учебным заведениям региона. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Директоры школ Белгородской области разослали по родительским чатам инструкции „о действиях в случае обнаружения неизвестного БПЛА“. <…> Отдельно в инструкции указано, что родителям и школьникам нельзя попадаться в „прямую видимость БПЛА“ и сбивать их», — написали в telegram-канале. Также в СМИ указали, что ученикам школ нельзя пользоваться мобильными телефонами и устройствами GPS рядом с беспилотниками.

Кроме того, родителей обязали отчитываться о местонахождении их детей после 20:00 в период майских праздников. Со школьниками также рекомендовали провести профилактические беседы.

URA.RU направило информационные запросы в министерство образования и управление МВД по Белгородской области для уточнения информации. На момент выхода публикации ответа не последовало.

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В Белгородской области школьникам запретили находиться в зонах видимости беспилотных летательных аппаратов. Правила безопасности для учеников школ рассылают по учебным заведениям региона. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Директоры школ Белгородской области разослали по родительским чатам инструкции „о действиях в случае обнаружения неизвестного БПЛА“. <…> Отдельно в инструкции указано, что родителям и школьникам нельзя попадаться в „прямую видимость БПЛА“ и сбивать их», — написали в telegram-канале. Также в СМИ указали, что ученикам школ нельзя пользоваться мобильными телефонами и устройствами GPS рядом с беспилотниками. Кроме того, родителей обязали отчитываться о местонахождении их детей после 20:00 в период майских праздников. Со школьниками также рекомендовали провести профилактические беседы. URA.RU направило информационные запросы в министерство образования и управление МВД по Белгородской области для уточнения информации. На момент выхода публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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