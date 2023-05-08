Свердловский активист раскритиковал действия помощников пожарных

Свердловский экоактивист Зарипов: добровольцам не проводят инструктажи по тушению пожаров

Добровольцам необходимы инструктажи по тушению пожаров Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Екатеринбургский экоактивист, экоинспектор и волонтер Шамиль Зарипов высказал критические замечания по действиям некоторых добровольцев, принимающих участие в тушении лесных пожаров в Березовском ГО Свердловской области. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Честный взгляд на работу с добровольцами. В Березовском городском округе обучения ноль, координации ноль. Хозяйственная организация хорошая. Ранцевые лесные огнетушители с лопатами выдают, кормят», — написал Зарипов.

Автор замечаний отметил, что часто пришедшие помогать тушить пожары люди зачастую не знают, что конкретно им нужно делать. «Приходит много неравнодушных людей и целый день страдают ерундой. Мы тут за всем несколько дней наблюдали, сами бегая по лесу с лопатами и РЛО. Много людей в кроссовках и синтетических курточках или жилетках, некоторых ребят убедил хотя бы не лезть в пепелище, но приходилось постоянно одергивать», — рассказал Зарипов.

«Некоторые как будто собрались на приятную тусовку сельчан в лесу, обучение им не интересны, они что-то делают и ладно. Эффективно получилось поработать с группой в десять человек, с которой мы задержались на тропинке, между дымящейся кромкой и здоровым лесом, где огонь пытался пройти дальше. Красиво победили огонь, пользуясь правилом „трех П“ — пролей, перемешай, проверь. Дерн с углем надо срезать и выкидывать на сгоревшую часть», — добавил экоактивист.

Ранее URA.RU сообщало, что на ликвидацию лесных пожаров в Свердловской области вышли тысячи волонтеров. Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал их настоящими героями. Он предложил поощрять добровольцев за их помощь в тушении пожаров.