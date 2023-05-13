В Германии потребовали разрешить Украине удары немецким оружием по России

Нет никаких причин, чтобы запрещать Украине использовать немецкое оружие для атак по России. Об этом заявил заместитель председателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль.
«Нет никаких причин ни с точки зрения международного права, ни со стороны политики, по которым Украина не может атаковать цели в России», — заявил Вадефуль изданию
Ранее Германия подготовила пакет военной помощи Украине. Федеральное правительство потратит около 2,7 миллиарда евро, что является крупнейшей поддержкой с начала специальной военной операции.
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