В Германии потребовали разрешить Украине удары немецким оружием по России

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, пулемет, нато, наемник, stock
Йоханн Вадефуль подчеркнул, что Украина должна помнить о «соразмерности атак» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нет никаких причин, чтобы запрещать Украине использовать немецкое оружие для атак по России. Об этом заявил заместитель председателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль.

«Нет никаких причин ни с точки зрения международного права, ни со стороны политики, по которым Украина не может атаковать цели в России», — заявил Вадефуль изданию Tagesspiegel. Также политик подчеркнул, что Киев должен помнить о «соразмерности атак по России».

Ранее Германия подготовила пакет военной помощи Украине. Федеральное правительство потратит около 2,7 миллиарда евро, что является крупнейшей поддержкой с начала специальной военной операции.

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Нет никаких причин, чтобы запрещать Украине использовать немецкое оружие для атак по России. Об этом заявил заместитель председателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль. «Нет никаких причин ни с точки зрения международного права, ни со стороны политики, по которым Украина не может атаковать цели в России», — заявил Вадефуль изданию Tagesspiegel. Также политик подчеркнул, что Киев должен помнить о «соразмерности атак по России». Ранее Германия подготовила пакет военной помощи Украине. Федеральное правительство потратит около 2,7 миллиарда евро, что является крупнейшей поддержкой с начала специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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