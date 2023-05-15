Политолог объяснил последствия переизбрания Эрдогана для России

Политолог Сатановский: Эрдоган сохранит с Россией «практически идеальные отношения»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
У Реджепа Тайипа Эрдогана практически идеальные отношения с Владимиром Путиным, заявил Евгений Сатановский Фото:
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Выборы президента в Турции

«Практически идеальные отношения» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина не претерпят изменений в случае победы первого на выборах. Об этом заявил политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«У Эрдогана с Путиным практически идеальные отношения, и он их сохранит [в случае победы на выборах]», — рассказал NEWS.RU Сатановский. По его словам, Эрдоган сохраняет успешные дипломатические отношения с Россией путем правильной политики и экономики по отношению к Москве.

Выборы в Турции проходят с 14 мая. По последним результатам, Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней.

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«Практически идеальные отношения» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина не претерпят изменений в случае победы первого на выборах. Об этом заявил политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. «У Эрдогана с Путиным практически идеальные отношения, и он их сохранит [в случае победы на выборах]», — рассказал NEWS.RU Сатановский. По его словам, Эрдоган сохраняет успешные дипломатические отношения с Россией путем правильной политики и экономики по отношению к Москве. Выборы в Турции проходят с 14 мая. По последним результатам, Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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