Политолог объяснил последствия переизбрания Эрдогана для России

«Практически идеальные отношения» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина не претерпят изменений в случае победы первого на выборах. Об этом заявил политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
«У Эрдогана с Путиным практически идеальные отношения, и он их сохранит [в случае победы на выборах]», — рассказал NEWS.RU Сатановский. По его словам, Эрдоган сохраняет успешные дипломатические отношения с Россией путем правильной политики и экономики по отношению к Москве.
Выборы в Турции проходят с 14 мая. По последним результатам, Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней.
«Практически идеальные отношения» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина не претерпят изменений в случае победы первого на выборах. Об этом заявил политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
«У Эрдогана с Путиным практически идеальные отношения, и он их сохранит [в случае победы на выборах]», — рассказал NEWS.RU Сатановский. По его словам, Эрдоган сохраняет успешные дипломатические отношения с Россией путем правильной политики и экономики по отношению к Москве.
Выборы в Турции проходят с 14 мая. По последним результатам, Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней.