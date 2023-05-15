Политолог объяснил последствия переизбрания Эрдогана для России

Политолог Сатановский: Эрдоган сохранит с Россией «практически идеальные отношения»

15 мая 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

У Реджепа Тайипа Эрдогана практически идеальные отношения с Владимиром Путиным, заявил Евгений Сатановский Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Выборы президента в Турции «Практически идеальные отношения» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина не претерпят изменений в случае победы первого на выборах. Об этом заявил политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.



«У Эрдогана с Путиным практически идеальные отношения, и он их сохранит [в случае победы на выборах]», — рассказал NEWS.RU Сатановский. По его словам, Эрдоган сохраняет успешные дипломатические отношения с Россией путем правильной политики и экономики по отношению к Москве.



Выборы в Турции проходят с 14 мая. По последним результатам, Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней.

«Практически идеальные отношения» турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина не претерпят изменений в случае победы первого на выборах. Об этом заявил политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. «У Эрдогана с Путиным практически идеальные отношения, и он их сохранит [в случае победы на выборах]», — рассказал NEWS.RU Сатановский. По его словам, Эрдоган сохраняет успешные дипломатические отношения с Россией путем правильной политики и экономики по отношению к Москве. Выборы в Турции проходят с 14 мая. По последним результатам, Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней.