В свердловские поселки, где из-за поездов горит лес, приехала комиссия

В свердловские поселки, где после поездов горит лес, приехала комиссия

24 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Железнодорожники намерены найти причины, по которым возле путей регулярно происходят пожары (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В поселок Кладовка (Полевской район) приехала комиссия с Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Специалисты намерены разобраться в причинах пожаров, которые свердловчане связывают с движением поездов. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Приезжала проверка, три человека, с Южно-Уральской железной дороги. Ходили, все фотографировали, фиксировали, расспрашивали. Дождались этого поезда, он оказался из Пензы. Сегодня обошлось без пожара, но железнодорожники отметили, что на нашем участке состав набрал скорость, валил черный дым, в котором днем могли быть незаметны искры. Не исключено, что они-то и являлись причиной пожаров», — рассказала жительница Кладовки Гульнара Тишкова. По ее словам, представители ЮУЖД обещали разобраться в причинах регулярных пожаров, с которыми сельчане борются третий год. Корреспондент отправил запрос по теме в пресс-службу организации. Ответ на момент публикации не поступил. Жители свердловских поселков Кладовка и Полдневая пожаловались в ФСБ на работников РЖД, которые, по их мнению, являются виновниками частых пожаров на железнодорожных станциях. Местные жители заметили, что от некоторых пассажирских поездов летят искры и из вагонов высыпается уголь. Некоторые уральцы даже заподозрили недобросовестных работников РЖД в диверсиях или низком уровне интеллекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселок Кладовка (Полевской район) приехала комиссия с Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Специалисты намерены разобраться в причинах пожаров, которые свердловчане связывают с движением поездов. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Приезжала проверка, три человека, с Южно-Уральской железной дороги. Ходили, все фотографировали, фиксировали, расспрашивали. Дождались этого поезда, он оказался из Пензы. Сегодня обошлось без пожара, но железнодорожники отметили, что на нашем участке состав набрал скорость, валил черный дым, в котором днем могли быть незаметны искры. Не исключено, что они-то и являлись причиной пожаров», — рассказала жительница Кладовки Гульнара Тишкова. По ее словам, представители ЮУЖД обещали разобраться в причинах регулярных пожаров, с которыми сельчане борются третий год. Корреспондент отправил запрос по теме в пресс-службу организации. Ответ на момент публикации не поступил. Жители свердловских поселков Кладовка и Полдневая пожаловались в ФСБ на работников РЖД, которые, по их мнению, являются виновниками частых пожаров на железнодорожных станциях. Местные жители заметили, что от некоторых пассажирских поездов летят искры и из вагонов высыпается уголь. Некоторые уральцы даже заподозрили недобросовестных работников РЖД в диверсиях или низком уровне интеллекта.