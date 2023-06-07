Участник СВО из Екатеринбурга рассказал, как сдерживали контрнаступление ВСУ под Харьковом

Участник СВО из Екатеринбурга: попытки ВСУ прорвать оборону под Харьковом не увенчались успехом

Активные действия бойцов армии РФ позволили сдержать атаку ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Для того чтобы подавить попытки ВСУ прорвать оборону под Харьковом, российские военные использовали артиллерию. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился участник СВО из Екатеринбурга Роман, который провел почти два месяца на передовой в харьковском направлении.

«Пока я был в зоне проведения спецоперации, боевики ВСУ постоянно предпринимали попытки провести контратаку под Харьковом, но наши военные пресекали их действия. Противника получалось отбросить силами артиллерии. Именно поэтому попытки ВСУ не увенчались успехом», — отметил екатеринбуржец, который провел на «передке» несколько недель.

По мнению Романа, отвага, присущая российскому солдату, поможет отразить любую атаку ВСУ. «Ну и, конечно, стоит отметить то, насколько отважно наши ребята сражаются за каждый метр. И я уверен в том, что у российской армии хватит ресурсов сдержать любое контрнаступление ВСУ», — резюмировал солдат.

Ранее URA.RU писало о том, что участник СВО из Екатеринбурга притворился мертвым, чтобы обмануть дрон ВСУ. По мнению российского солдата, порой лучше проявить смекалку и хитрость, чем необоснованно рисковать своей жизнью и своими товарищами.