Челябинский военком встретился с соцкоординаторами президентского фонда. Фото, видео

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Встреча военкома Андрея Максурова с координаторами фонда Защитники отечества. Челябинск, максуров андрей, военком челябинской области
Максуров заявил, что готов взаимодействовать и сотрудничать с фондом Фото:

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров 14 июня встретился с социальными координаторами отделения президентского фонда «Защитники Отечества». На встрече также присутствовал прокурор Челябинского гарнизона Максим Самсонов. Сотрудники фонда смогли задать вопросы по взаимодействию с военкоматами и военными прокуратурами, передает корреспондент URA.RU.

«Очень хорошо, что был создан такой фонд, который может оказывать точечную, адресную помощь участникам СВО и их семьям. Готовы взаимодействовать с фондом, сотрудничать, подсказывать, куда обращаться, с кем контактировать», — сказал Максуров соцкоординаторам.

Сотрудники фонда смогли задать вопросы, которые касаются получения удостоверения участника СВО, розыска без вести пропавших, медицинского обслуживания и другие. Максуров и Самсонов ответили на большинство вопросов, дали разъяснения, куда соцкоординаторам обращаться с запросами.

«Если помощь нужна от нас, она будет оказана. Нам нужно работать вместе, тогда участники СВО и их семьи получат необходимую поддержку в полном объеме», — заключил Самсонов.

Отделение госфонда «Защитники Отечества», который учредил президент России Владимир Путин, 30 мая открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фонд 1 июня возглавила Галина Гаврилова, которая имеет большой опыт в сфере социальной защиты.

Встреча военкома Андрея Максурова с координаторами фонда Защитники отечества. Челябинск
Фото:
Встреча военкома Андрея Максурова с координаторами фонда Защитники отечества. Челябинск
Самсонов (слева) и Максуров (справа)
Фото:
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Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров 14 июня встретился с социальными координаторами отделения президентского фонда «Защитники Отечества». На встрече также присутствовал прокурор Челябинского гарнизона Максим Самсонов. Сотрудники фонда смогли задать вопросы по взаимодействию с военкоматами и военными прокуратурами, передает корреспондент URA.RU. «Очень хорошо, что был создан такой фонд, который может оказывать точечную, адресную помощь участникам СВО и их семьям. Готовы взаимодействовать с фондом, сотрудничать, подсказывать, куда обращаться, с кем контактировать», — сказал Максуров соцкоординаторам. Сотрудники фонда смогли задать вопросы, которые касаются получения удостоверения участника СВО, розыска без вести пропавших, медицинского обслуживания и другие. Максуров и Самсонов ответили на большинство вопросов, дали разъяснения, куда соцкоординаторам обращаться с запросами. «Если помощь нужна от нас, она будет оказана. Нам нужно работать вместе, тогда участники СВО и их семьи получат необходимую поддержку в полном объеме», — заключил Самсонов. Отделение госфонда «Защитники Отечества», который учредил президент России Владимир Путин, 30 мая открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фонд 1 июня возглавила Галина Гаврилова, которая имеет большой опыт в сфере социальной защиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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