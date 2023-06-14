Максуров заявил, что готов взаимодействовать и сотрудничать с фондом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров 14 июня встретился с социальными координаторами отделения президентского фонда «Защитники Отечества». На встрече также присутствовал прокурор Челябинского гарнизона Максим Самсонов. Сотрудники фонда смогли задать вопросы по взаимодействию с военкоматами и военными прокуратурами, передает корреспондент URA.RU.

«Очень хорошо, что был создан такой фонд, который может оказывать точечную, адресную помощь участникам СВО и их семьям. Готовы взаимодействовать с фондом, сотрудничать, подсказывать, куда обращаться, с кем контактировать», — сказал Максуров соцкоординаторам.

Сотрудники фонда смогли задать вопросы, которые касаются получения удостоверения участника СВО, розыска без вести пропавших, медицинского обслуживания и другие. Максуров и Самсонов ответили на большинство вопросов, дали разъяснения, куда соцкоординаторам обращаться с запросами.

«Если помощь нужна от нас, она будет оказана. Нам нужно работать вместе, тогда участники СВО и их семьи получат необходимую поддержку в полном объеме», — заключил Самсонов.

Отделение госфонда «Защитники Отечества», который учредил президент России Владимир Путин, 30 мая открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Фонд 1 июня возглавила Галина Гаврилова, которая имеет большой опыт в сфере социальной защиты.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самсонов (слева) и Максуров (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU