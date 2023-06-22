22 июня 2023

Уральские космонавты устроили акцию «Светает» в преддверии «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Космонавты записали видео на МКС Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Екатеринбуржец Сергей Прокопьев, Андрей Федяев из Серова и челябинец Дмитрий Петелин в преддверии «Ночи Музыки» исполнили главную песню фестиваля «Луч Солнца золотого». Традиционно она звучит на закрытии Ural Music Night в два часа ночи. Видео с Международной космической станции (МКС) показало ТАСС.

«Все вы знаете и помните нашу песню, гимн, который мы поем на рассвете. В этом году мы будем его петь с Валерием Сюткиным. Сейчас хочу попросить поставить одну из интерпретаций этой песни, которую исполнили наши земляки», — презентовал видео директор UMN Евгений Горенбург. Затем в пресс-центре ТАСС показали отрывок с пением космонавтов.

Песня «Серенада трубадура» («Луч Солнца золотого») исполняют в два часа ночи, композиция обозначает окончание музыкального фестиваля «Ночь музыки». В этом году она прозвучит возле главного корпуса Уральского федерального университета, на сцене выступит Валерий Сюткин. Ural Music Night в 2023 году проходит 23 июня.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец Сергей Прокопьев, Андрей Федяев из Серова и челябинец Дмитрий Петелин в преддверии «Ночи Музыки» исполнили главную песню фестиваля «Луч Солнца золотого». Традиционно она звучит на закрытии Ural Music Night в два часа ночи. Видео с Международной космической станции (МКС) показало ТАСС. «Все вы знаете и помните нашу песню, гимн, который мы поем на рассвете. В этом году мы будем его петь с Валерием Сюткиным. Сейчас хочу попросить поставить одну из интерпретаций этой песни, которую исполнили наши земляки», — презентовал видео директор UMN Евгений Горенбург. Затем в пресс-центре ТАСС показали отрывок с пением космонавтов. Песня «Серенада трубадура» («Луч Солнца золотого») исполняют в два часа ночи, композиция обозначает окончание музыкального фестиваля «Ночь музыки». В этом году она прозвучит возле главного корпуса Уральского федерального университета, на сцене выступит Валерий Сюткин. Ural Music Night в 2023 году проходит 23 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...