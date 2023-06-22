Екатеринбуржец Сергей Прокопьев, Андрей Федяев из Серова и челябинец Дмитрий Петелин в преддверии «Ночи Музыки» исполнили главную песню фестиваля «Луч Солнца золотого». Традиционно она звучит на закрытии Ural Music Night в два часа ночи. Видео с Международной космической станции (МКС) показало ТАСС.
«Все вы знаете и помните нашу песню, гимн, который мы поем на рассвете. В этом году мы будем его петь с Валерием Сюткиным. Сейчас хочу попросить поставить одну из интерпретаций этой песни, которую исполнили наши земляки», — презентовал видео директор UMN Евгений Горенбург. Затем в пресс-центре ТАСС показали отрывок с пением космонавтов.
Песня «Серенада трубадура» («Луч Солнца золотого») исполняют в два часа ночи, композиция обозначает окончание музыкального фестиваля «Ночь музыки». В этом году она прозвучит возле главного корпуса Уральского федерального университета, на сцене выступит Валерий Сюткин. Ural Music Night в 2023 году проходит 23 июня.
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