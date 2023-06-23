Центробанк ужесточает правила выдачи потребительских кредитов

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
ЦБ сообщил о сокращении макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам Фото:

С 1 сентября 2023 года Банк России будет ужесточать регулирование выдачи потребительских кредитов через увеличенные надбавки к коэффициентам риска. Об этом сообщил Банк России, уточнив, что будут сокращены макропруденциальные лимиты, помогающие уменьшать число необеспеченных кредитов, а также увеличивать рост экономики без избыточных рисков.

«Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», — говорится в сообщении. Отмечается, что мера будет действовать одновременно с ужесточенными макропруденциальными лимитами на кредиты и займы для заемщиков.

С третьего квартала 2023 года потребительские кредиты с высокой долговой нагрузкой будут ограничены лимитом 20% выдач таких ссуд. Показатель долговой загрузки может быть выше 80%. До сентября действует лимит 25%. Доля выдачи потребительских кредитов на срок больше пяти лет будет ограничена пятью процентами.

Ранее стало известно, что у банков нет права получать согласие граждан на предоставление допуслуг при кредитовании. Данные изменения Центробанк внес в законопроект о полной стоимости кредита.

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С 1 сентября 2023 года Банк России будет ужесточать регулирование выдачи потребительских кредитов через увеличенные надбавки к коэффициентам риска. Об этом сообщил Банк России, уточнив, что будут сокращены макропруденциальные лимиты, помогающие уменьшать число необеспеченных кредитов, а также увеличивать рост экономики без избыточных рисков. «Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», — говорится в сообщении. Отмечается, что мера будет действовать одновременно с ужесточенными макропруденциальными лимитами на кредиты и займы для заемщиков. С третьего квартала 2023 года потребительские кредиты с высокой долговой нагрузкой будут ограничены лимитом 20% выдач таких ссуд. Показатель долговой загрузки может быть выше 80%. До сентября действует лимит 25%. Доля выдачи потребительских кредитов на срок больше пяти лет будет ограничена пятью процентами. Ранее стало известно, что у банков нет права получать согласие граждан на предоставление допуслуг при кредитовании. Данные изменения Центробанк внес в законопроект о полной стоимости кредита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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