Центробанк ужесточает правила выдачи потребительских кредитов

23 июня 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

ЦБ сообщил о сокращении макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 1 сентября 2023 года Банк России будет ужесточать регулирование выдачи потребительских кредитов через увеличенные надбавки к коэффициентам риска. Об этом сообщил Банк России, уточнив, что будут сокращены макропруденциальные лимиты, помогающие уменьшать число необеспеченных кредитов, а также увеличивать рост экономики без избыточных рисков. «Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», — говорится в сообщении . Отмечается, что мера будет действовать одновременно с ужесточенными макропруденциальными лимитами на кредиты и займы для заемщиков. С третьего квартала 2023 года потребительские кредиты с высокой долговой нагрузкой будут ограничены лимитом 20% выдач таких ссуд. Показатель долговой загрузки может быть выше 80%. До сентября действует лимит 25%. Доля выдачи потребительских кредитов на срок больше пяти лет будет ограничена пятью процентами. Ранее стало известно, что у банков нет права получать согласие граждан на предоставление допуслуг при кредитовании. Данные изменения Центробанк внес в законопроект о полной стоимости кредита. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 сентября 2023 года Банк России будет ужесточать регулирование выдачи потребительских кредитов через увеличенные надбавки к коэффициентам риска. Об этом сообщил Банк России, уточнив, что будут сокращены макропруденциальные лимиты, помогающие уменьшать число необеспеченных кредитов, а также увеличивать рост экономики без избыточных рисков. «Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», — говорится в сообщении. Отмечается, что мера будет действовать одновременно с ужесточенными макропруденциальными лимитами на кредиты и займы для заемщиков. С третьего квартала 2023 года потребительские кредиты с высокой долговой нагрузкой будут ограничены лимитом 20% выдач таких ссуд. Показатель долговой загрузки может быть выше 80%. До сентября действует лимит 25%. Доля выдачи потребительских кредитов на срок больше пяти лет будет ограничена пятью процентами. Ранее стало известно, что у банков нет права получать согласие граждан на предоставление допуслуг при кредитовании. Данные изменения Центробанк внес в законопроект о полной стоимости кредита.