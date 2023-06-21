ЦБ ужесточил для банков выдачу потребительских кредитов

22 июня 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Банкам и МФО будет запрещено проставлять в договорах отметки о согласии заемщика на получение допуслуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банки не смогут получать согласие граждан на предоставление допуслуг при кредитовании, используя заранее проставленные отметки. Соответствующие изменения Центробанк внес законопроекту о полной стоимости кредита. «Банкам и МФО будет запрещено проставлять в договорах отметки о согласии заемщика на получение допуслуг, работ и товаров. Также не допускается выражения кредитором согласия за клиента в любом ином виде», — передают содержание документа «Известия». Издание сообщает, что заемщик сможет оформить согласие на платные допуслуги, если это фактическое условия для получения кредита или подписав отдельное заявление о предоставлении такого рода услугах. Ранее ЦБ предложил новый механизм для решения проблем должников по кредитам. Речь шла об упрощении реструктуризации задолженностей, передает телеканал 360. Кроме того, Банк России заявил, что обновляет программу поддержки ипотечного кредитования. В 2024 году сумма первого взноса по ипотеке вырастет до 30%.

Банки не смогут получать согласие граждан на предоставление допуслуг при кредитовании, используя заранее проставленные отметки. Соответствующие изменения Центробанк внес законопроекту о полной стоимости кредита. «Банкам и МФО будет запрещено проставлять в договорах отметки о согласии заемщика на получение допуслуг, работ и товаров. Также не допускается выражения кредитором согласия за клиента в любом ином виде», — передают содержание документа «Известия». Издание сообщает, что заемщик сможет оформить согласие на платные допуслуги, если это фактическое условия для получения кредита или подписав отдельное заявление о предоставлении такого рода услугах. Ранее ЦБ предложил новый механизм для решения проблем должников по кредитам. Речь шла об упрощении реструктуризации задолженностей, передает телеканал 360. Кроме того, Банк России заявил, что обновляет программу поддержки ипотечного кредитования. В 2024 году сумма первого взноса по ипотеке вырастет до 30%.