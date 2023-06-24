Кандидат наук рассказала, как по цвету отобрать самые полезные ягоды

Кандидат наук Солнцева: полезные ягоды можно отобрать, ориентируясь на цвет

25 июня 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Ягоды способны замедлить развитие воспалений, считает ученый Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ягоды с насыщенным цветом помогают поддерживать нормальный уровень холестерина, укрепляют стенки сосудов, полезны для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы, а также снижают риск развития атеросклероза. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева. «Чем насыщеннее цвет ягоды, тем больше в них антоцианинов, которые особенно славятся противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами. Этого вещества много в ежевике и черной смородине. В красных плодах (клубнике и малине) содержится достаточно ликопина — антиоксиданта из группы каротиноидов. Он помогает поддерживать нормальный уровень холестерина, укрепляет стенки сосудов и капилляров», — рассказала Татьяна Солнцева «Известиям». Что касается темных ягод, то в них, отмечает Солнцева, содержится много каротиноидов, таких как лютеин и зеаксантин, которые имеются, например в чернике. Такие соединения полезны для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы, снижают риск развития атеросклероза. Кандидат наук уточнила, что ягоды способны замедлить развитие воспалительного процесса в организме. Ранее URA.RU сообщало, что употребление немытых ягод может привести к сепсису или желтухе. Этому способствует размножение паразитов, которые обитают на поверхности овощей или фруктов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ягоды с насыщенным цветом помогают поддерживать нормальный уровень холестерина, укрепляют стенки сосудов, полезны для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы, а также снижают риск развития атеросклероза. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева. «Чем насыщеннее цвет ягоды, тем больше в них антоцианинов, которые особенно славятся противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами. Этого вещества много в ежевике и черной смородине. В красных плодах (клубнике и малине) содержится достаточно ликопина — антиоксиданта из группы каротиноидов. Он помогает поддерживать нормальный уровень холестерина, укрепляет стенки сосудов и капилляров», — рассказала Татьяна Солнцева «Известиям». Что касается темных ягод, то в них, отмечает Солнцева, содержится много каротиноидов, таких как лютеин и зеаксантин, которые имеются, например в чернике. Такие соединения полезны для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы, снижают риск развития атеросклероза. Кандидат наук уточнила, что ягоды способны замедлить развитие воспалительного процесса в организме. Ранее URA.RU сообщало, что употребление немытых ягод может привести к сепсису или желтухе. Этому способствует размножение паразитов, которые обитают на поверхности овощей или фруктов.