24 июня 2023

Кандидат наук рассказала, как по цвету отобрать самые полезные ягоды

Кандидат наук Солнцева: полезные ягоды можно отобрать, ориентируясь на цвет
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, ягоды, клубника
Ягоды способны замедлить развитие воспалений, считает ученый Фото:

Ягоды с насыщенным цветом помогают поддерживать нормальный уровень холестерина, укрепляют стенки сосудов, полезны для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы, а также снижают риск развития атеросклероза. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева.

«Чем насыщеннее цвет ягоды, тем больше в них антоцианинов, которые особенно славятся противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами. Этого вещества много в ежевике и черной смородине. В красных плодах (клубнике и малине) содержится достаточно ликопина — антиоксиданта из группы каротиноидов. Он помогает поддерживать нормальный уровень холестерина, укрепляет стенки сосудов и капилляров», — рассказала Татьяна Солнцева «Известиям».

Что касается темных ягод, то в них, отмечает Солнцева, содержится много каротиноидов, таких как лютеин и зеаксантин, которые имеются, например в чернике. Такие соединения полезны для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы, снижают риск развития атеросклероза. Кандидат наук уточнила, что ягоды способны замедлить развитие воспалительного процесса в организме.

Ранее URA.RU сообщало, что употребление немытых ягод может привести к сепсису или желтухе. Этому способствует размножение паразитов, которые обитают на поверхности овощей или фруктов.

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Ягоды с насыщенным цветом помогают поддерживать нормальный уровень холестерина, укрепляют стенки сосудов, полезны для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы, а также снижают риск развития атеросклероза. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева. «Чем насыщеннее цвет ягоды, тем больше в них антоцианинов, которые особенно славятся противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами. Этого вещества много в ежевике и черной смородине. В красных плодах (клубнике и малине) содержится достаточно ликопина — антиоксиданта из группы каротиноидов. Он помогает поддерживать нормальный уровень холестерина, укрепляет стенки сосудов и капилляров», — рассказала Татьяна Солнцева «Известиям». Что касается темных ягод, то в них, отмечает Солнцева, содержится много каротиноидов, таких как лютеин и зеаксантин, которые имеются, например в чернике. Такие соединения полезны для здоровья глаз и сердечно-сосудистой системы, снижают риск развития атеросклероза. Кандидат наук уточнила, что ягоды способны замедлить развитие воспалительного процесса в организме. Ранее URA.RU сообщало, что употребление немытых ягод может привести к сепсису или желтухе. Этому способствует размножение паразитов, которые обитают на поверхности овощей или фруктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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