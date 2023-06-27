Полицейские нашли девочек, которые устроили драку с перцовым баллончиком в Екатеринбурге

27 июня 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Полиция нашла всех участниц драки спустя сутки после публикации видео в соцсетях Фото: Размик Закарян © URA.RU Школьниц, которые избили девочку за то, что она применила во время ссоры перцовый баллончик, привлекли к административной ответственности и поставили на учет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу. «В ходе разбирательства личности всех несовершеннолетних были оперативно установлены. Ими оказались несовершеннолетние 16-17 лет, проживающие в Орджоникидзевском районе. В тот же день три девушки, допустивших применение силы к своей сверстнице, были привлечены к административной ответственности за побои», — пояснили силовики. Школьниц поставили на учет. По словам полицейских, инцидент произошел еще 30 марта текущего года. Однако пострадавшая девочка не стала сообщать о нем ни родителям, ни полиции. Ранее в социальных сетях появилось видео из ТРЦ VEER MALL, где пьяные школьницы устроили разборку. Одна из участниц конфликта залила глаза перцовым баллончиком своей подруге, в ответ ровесницы запинали ее ногами.

Школьниц, которые избили девочку за то, что она применила во время ссоры перцовый баллончик, привлекли к административной ответственности и поставили на учет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу. «В ходе разбирательства личности всех несовершеннолетних были оперативно установлены. Ими оказались несовершеннолетние 16-17 лет, проживающие в Орджоникидзевском районе. В тот же день три девушки, допустивших применение силы к своей сверстнице, были привлечены к административной ответственности за побои», — пояснили силовики. Школьниц поставили на учет. По словам полицейских, инцидент произошел еще 30 марта текущего года. Однако пострадавшая девочка не стала сообщать о нем ни родителям, ни полиции. Ранее в социальных сетях появилось видео из ТРЦ VEER MALL, где пьяные школьницы устроили разборку. Одна из участниц конфликта залила глаза перцовым баллончиком своей подруге, в ответ ровесницы запинали ее ногами.