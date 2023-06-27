Полицейские нашли девочек, которые устроили драку с перцовым баллончиком в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Алексея Орлова в ДЭУ Ленинского района. Екатеринбург , полиция
Полиция нашла всех участниц драки спустя сутки после публикации видео в соцсетях Фото:

Школьниц, которые избили девочку за то, что она применила во время ссоры перцовый баллончик, привлекли к административной ответственности и поставили на учет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

«В ходе разбирательства личности всех несовершеннолетних были оперативно установлены. Ими оказались несовершеннолетние 16-17 лет, проживающие в Орджоникидзевском районе. В тот же день три девушки, допустивших применение силы к своей сверстнице, были привлечены к административной ответственности за побои», — пояснили силовики. Школьниц поставили на учет.

По словам полицейских, инцидент произошел еще 30 марта текущего года. Однако пострадавшая девочка не стала сообщать о нем ни родителям, ни полиции.

Ранее в социальных сетях появилось видео из ТРЦ VEER MALL, где пьяные школьницы устроили разборку. Одна из участниц конфликта залила глаза перцовым баллончиком своей подруге, в ответ ровесницы запинали ее ногами.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьниц, которые избили девочку за то, что она применила во время ссоры перцовый баллончик, привлекли к административной ответственности и поставили на учет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу. «В ходе разбирательства личности всех несовершеннолетних были оперативно установлены. Ими оказались несовершеннолетние 16-17 лет, проживающие в Орджоникидзевском районе. В тот же день три девушки, допустивших применение силы к своей сверстнице, были привлечены к административной ответственности за побои», — пояснили силовики. Школьниц поставили на учет. По словам полицейских, инцидент произошел еще 30 марта текущего года. Однако пострадавшая девочка не стала сообщать о нем ни родителям, ни полиции. Ранее в социальных сетях появилось видео из ТРЦ VEER MALL, где пьяные школьницы устроили разборку. Одна из участниц конфликта залила глаза перцовым баллончиком своей подруге, в ответ ровесницы запинали ее ногами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...