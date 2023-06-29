В Кремле обеспокоились из-за заявления Байдена про войну России в Ираке

29 июня 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Кремлю важно, чтобы США сохраняли предсказуемость и объективность, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль надеется, что президент США Джо Байден имел в виду Украину, когда оговорился и сказал, что Россия проигрывает войну в Ираке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется [обеспокоены]. Для всех важно, чтобы США сохраняли предсказуемость, объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы надеемся, что господин президент имел в виду Украину в своем заявлении», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU.

Кремль надеется, что президент США Джо Байден имел в виду Украину, когда оговорился и сказал, что Россия проигрывает войну в Ираке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется [обеспокоены]. Для всех важно, чтобы США сохраняли предсказуемость, объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы надеемся, что господин президент имел в виду Украину в своем заявлении», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU.