В Кремле обеспокоились из-за заявления Байдена про войну России в Ираке

Кремлю важно, чтобы США сохраняли предсказуемость и объективность, заявил Песков
Кремль надеется, что президент США Джо Байден имел в виду Украину, когда оговорился и сказал, что Россия проигрывает войну в Ираке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется [обеспокоены]. Для всех важно, чтобы США сохраняли предсказуемость, объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы надеемся, что господин президент имел в виду Украину в своем заявлении», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU.
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