В Кремле обеспокоились из-за заявления Байдена про войну России в Ираке

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Кремлю важно, чтобы США сохраняли предсказуемость и объективность, заявил Песков Фото:

Кремль надеется, что президент США Джо Байден имел в виду Украину, когда оговорился и сказал, что Россия проигрывает войну в Ираке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется [обеспокоены]. Для всех важно, чтобы США сохраняли предсказуемость, объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы надеемся, что господин президент имел в виду Украину в своем заявлении», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU.

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Кремль надеется, что президент США Джо Байден имел в виду Украину, когда оговорился и сказал, что Россия проигрывает войну в Ираке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется [обеспокоены]. Для всех важно, чтобы США сохраняли предсказуемость, объективность оценок происходящего и были заинтересованы в том, чтобы получать информацию из правильных источников, чтобы составлять для себя объективную и правильную картину мира. Мы надеемся, что господин президент имел в виду Украину в своем заявлении», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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