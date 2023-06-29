Свердловский министр выполнил главное задание Куйвашева по Макеевке

Министр Старков: свердловские специалисты восстановили тысячи квадратных метров дорог в Макеевке

Василий Старков отметил работу свердловчан при восстановлении подшефной Макеевки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При поддержке Свердловской области в Макеевке (ДНР) отремонтированы 84,5 тысячи квадратных метров дорог. В нормативное состояние приведены дороги в Горняцком, Червоногвардейском и Советском районах города. Над новым дорожным покрытием трудились свыше 50 специалистов дорожных организаций и более двух десятков единиц специальной техники. Об этом URA.RU рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

«Дорожники практически завершили масштабные работы по созданию безопасных и комфортных условий на городских магистралях. Регион-шеф помог отремонтировать участки дорог на улицах Репина, Кирова, Щербакова, Свердлова и других. Для ремонта выбирались участки, наиболее востребованные у горожан, по которым ездит общественный транспорт. Проведенные работы позволят обеспечить безопасность дорожного движения, повысить комфорт жителей Макеевки», — отметил Старков.

Как пояснил URA.RU свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков, задачи, поставленные на этот год в рамках соглашения между регионом и городом, практически выполнены. «В настоящее время прорабатывается план дальнейших ремонтов и определяется дополнительный объем работ, который может быть выполнен в этом году на подшефной территории», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало о том, что региональный губернатор Евгений Куйвашев, отправившийся в командировку в Донбасс, встретился с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Политики обсудили восстановление Макеевки, над которой уральский регион взял шефство. Соглашение о сотрудничестве между Свердловской областью и администрацией одного из самых крупных городов ДНР было заключено в июне 2022 года. Оно предполагает поддержку муниципалитета в решении ряда вопросов — в том числе в восстановлении инфраструктуры, прежде всего дорожной, в развитии сфер здравоохранения, образования и культуры.