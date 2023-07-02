В Екатеринбурге представят театр-трансформер с ареной, трибуной и бассейном. Фото

03 июля 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Выставка откроется 5 июля в креативном кластере «Л52» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбуржцам расскажут о нереализованном символе нового советского искусства — Большом Синтетическом театре, который должен был появиться 90 лет назад в квартале улиц Ленина — Тургенева — Первомайская — Луначарского. Об этом URA.RU рассказали организаторы выставки «Театра не будет». «Если бы любой из одиннадцати разработанных проектов был реализован, наш город стал бы театральной Меккой, конкурировал бы с Парижем по беспрецедентности архитектурного вызова. Но даже несмотря на фантасмагоричность и нереализованность проекта, театр состоялся — в волне дошедших до нас архитектурных и театральных новаций и в ожиданиях горожан», — рассказывают авторы выставки «Театра не будет». Экспозиция расскажет об уникальном проекте 1930-х годов — Большом Синтетическом театре. В нем предполагалось проведение театральных постановок, концертов, спортивных соревнований и даже парадов воинских частей и техники. Однако идею воплотить не удалось. Посетители смогут увидеть проекты Большого Синтетического театра, разработанные именитыми советскими архитекторами, макеты, авангардные театральные плакаты, костюмы и многое другое. «В рамках выставки запланирована публичная программа: гостей выставки ждут знакомство с театральными новациями, авангардной мультипликацией, мастер-классы по созданию авангардного плаката с помощью нейросети, а также литературный мастер-класс по визуальному стихосложению», — делятся представители выставки. Экспозиция «Театра не будет» откроется 5 июля в креативном кластере «Л52». Посетить ее можно бесплатно до 20 августа. Посетители смогут увидеть проекты нереализованного театра Фото: предоставлено организаторами выставки «Театра не будет» Фото: предоставлено организаторами выставки «Театра не будет» Фото: предоставлено организаторами выставки «Театра не будет» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцам расскажут о нереализованном символе нового советского искусства — Большом Синтетическом театре, который должен был появиться 90 лет назад в квартале улиц Ленина — Тургенева — Первомайская — Луначарского. Об этом URA.RU рассказали организаторы выставки «Театра не будет». «Если бы любой из одиннадцати разработанных проектов был реализован, наш город стал бы театральной Меккой, конкурировал бы с Парижем по беспрецедентности архитектурного вызова. Но даже несмотря на фантасмагоричность и нереализованность проекта, театр состоялся — в волне дошедших до нас архитектурных и театральных новаций и в ожиданиях горожан», — рассказывают авторы выставки «Театра не будет». Экспозиция расскажет об уникальном проекте 1930-х годов — Большом Синтетическом театре. В нем предполагалось проведение театральных постановок, концертов, спортивных соревнований и даже парадов воинских частей и техники. Однако идею воплотить не удалось. Посетители смогут увидеть проекты Большого Синтетического театра, разработанные именитыми советскими архитекторами, макеты, авангардные театральные плакаты, костюмы и многое другое. «В рамках выставки запланирована публичная программа: гостей выставки ждут знакомство с театральными новациями, авангардной мультипликацией, мастер-классы по созданию авангардного плаката с помощью нейросети, а также литературный мастер-класс по визуальному стихосложению», — делятся представители выставки. Экспозиция «Театра не будет» откроется 5 июля в креативном кластере «Л52». Посетить ее можно бесплатно до 20 августа.