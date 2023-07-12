Депутат Госдумы Гусев раскритиковал решения Центробанка, приводящие к росту цен на Lada

12 июля 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Решения Центробанка РФ ведут к росту цен на российские автомобили, считает депутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цены на автомобили марки Lada в России растут из-за того, что Центробанк решает проблему с наполнением бюджета повышением курса доллара и евро, что отражается на машинах, собранных из импортных комплектующих. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев. «Связан рост цен на Lada с тем, что огромное количество комплектующих импортное. До тех пор, пока у нас Центробанк будет за счет повышения курса доллара наполнять бюджет, у нас цены на любой импортный товар будут расти, в том числе на импортные комплектующие на автомобили. Насколько я помню, только к 2027 году „Автоваз“ сможет самостоятельно сделать полностью российский автомобиль. Соответственно, поскольку у нас курс доллара вырос, то у нас вырастут цены и на все остальные импортные товары», — считает Дмитрий Гусев. Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Lada готовится к очередному повышению цен на автомобили. Прайс, по словам источников, вырастет минимум на 10%, ситуация коснется всего модельного ряда. Если рубль не укрепит позиции, то «Гранта» сегмента «комфорт» будет стоить 910 тысяч рублей, а «Веста» — 1,8 млн.

Цены на автомобили марки Lada в России растут из-за того, что Центробанк решает проблему с наполнением бюджета повышением курса доллара и евро, что отражается на машинах, собранных из импортных комплектующих. Об этом в беседе с URA.RU заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев. «Связан рост цен на Lada с тем, что огромное количество комплектующих импортное. До тех пор, пока у нас Центробанк будет за счет повышения курса доллара наполнять бюджет, у нас цены на любой импортный товар будут расти, в том числе на импортные комплектующие на автомобили. Насколько я помню, только к 2027 году „Автоваз“ сможет самостоятельно сделать полностью российский автомобиль. Соответственно, поскольку у нас курс доллара вырос, то у нас вырастут цены и на все остальные импортные товары», — считает Дмитрий Гусев. Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Lada готовится к очередному повышению цен на автомобили. Прайс, по словам источников, вырастет минимум на 10%, ситуация коснется всего модельного ряда. Если рубль не укрепит позиции, то «Гранта» сегмента «комфорт» будет стоить 910 тысяч рублей, а «Веста» — 1,8 млн.