Бойцы «Днепра» уничтожили крупнейший склад ВСУ

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Теперь украинцам нечем будет загружать свой транспорт, заявил Владимир Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцами группировки войск «Днепр» был уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе села Львово. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Бойцы группировки войск „Днепр“ уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе села Львово во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что это был армейский склад, который снабжал горючим все войска противника на правобережье Днепра.

По словам Сальдо, теперь украинцам нечем будет загружать свой транспорт. Он отметил, что ВС РФ не позволят киевскому режиму накапливать запасы ресурсов и расходных материалов, которые бы оказали влияние на страну.

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Бойцами группировки войск «Днепр» был уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе села Львово. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Бойцы группировки войск „Днепр“ уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ в районе села Львово во временно оккупированном Бериславском муниципальном округе», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что это был армейский склад, который снабжал горючим все войска противника на правобережье Днепра. По словам Сальдо, теперь украинцам нечем будет загружать свой транспорт. Он отметил, что ВС РФ не позволят киевскому режиму накапливать запасы ресурсов и расходных материалов, которые бы оказали влияние на страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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