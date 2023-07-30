В США предупредили Прибалтику о страшных последствиях за участие в украинском конфликте

Польша и Литва должны отказаться от планов по созданию воинских соединений на УкраинеФото: Официальный сайт президента Украины
Планы по созданию польско-литовского воинского соединения на Украине обернутся для Прибалтики страшными последствиями. Российские войска нанесут удар, чтобы уничтожить их, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Если вы (Польша, Литва — прим. ред.) двинетесь на запад Украины независимо от НАТО, примут ли это русские? Подозреваю, что бы ни говорили Вильнюс и Варшава, к ним будут относиться как к троянскому коню НАТО. И русские будут тверды, они нанесут удар, чтобы уничтожить их», — цитирует Макгрегора издание Mysl polska.
Макгрегор считает, что Польша должна вывести из страны иностранные войска и сесть за стол переговоров с Москвой. По его мнению, Польше и Литве необходимо выйти из НАТО, чтобы сохранить политические отношения с Россией.
Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ 21 июля заявил, что Польша и Литва хотят создать совместные воинские соединения. Они необходимы странам Прибалтики для оккупации западной части Украины.
Планы по созданию польско-литовского воинского соединения на Украине обернутся для Прибалтики страшными последствиями. Российские войска нанесут удар, чтобы уничтожить их, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Если вы (Польша, Литва — прим. ред.) двинетесь на запад Украины независимо от НАТО, примут ли это русские? Подозреваю, что бы ни говорили Вильнюс и Варшава, к ним будут относиться как к троянскому коню НАТО. И русские будут тверды, они нанесут удар, чтобы уничтожить их», — цитирует Макгрегора издание Mysl polska. Макгрегор считает, что Польша должна вывести из страны иностранные войска и сесть за стол переговоров с Москвой. По его мнению, Польше и Литве необходимо выйти из НАТО, чтобы сохранить политические отношения с Россией. Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ 21 июля заявил, что Польша и Литва хотят создать совместные воинские соединения. Они необходимы странам Прибалтики для оккупации западной части Украины.