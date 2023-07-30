В США предупредили Прибалтику о страшных последствиях за участие в украинском конфликте

Полковник Макгрегор: Россия готова уничтожить польско-литовские войска в случае оккупации ими Украины
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, наемник, спецназ украины, stock
Польша и Литва должны отказаться от планов по созданию воинских соединений на Украине Фото:

Планы по созданию польско-литовского воинского соединения на Украине обернутся для Прибалтики страшными последствиями. Российские войска нанесут удар, чтобы уничтожить их, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Если вы (Польша, Литва — прим. ред.) двинетесь на запад Украины независимо от НАТО, примут ли это русские? Подозреваю, что бы ни говорили Вильнюс и Варшава, к ним будут относиться как к троянскому коню НАТО. И русские будут тверды, они нанесут удар, чтобы уничтожить их», — цитирует Макгрегора издание Mysl polska.

Макгрегор считает, что Польша должна вывести из страны иностранные войска и сесть за стол переговоров с Москвой. По его мнению, Польше и Литве необходимо выйти из НАТО, чтобы сохранить политические отношения с Россией.

Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ 21 июля заявил, что Польша и Литва хотят создать совместные воинские соединения. Они необходимы странам Прибалтики для оккупации западной части Украины.

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Планы по созданию польско-литовского воинского соединения на Украине обернутся для Прибалтики страшными последствиями. Российские войска нанесут удар, чтобы уничтожить их, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Если вы (Польша, Литва — прим. ред.) двинетесь на запад Украины независимо от НАТО, примут ли это русские? Подозреваю, что бы ни говорили Вильнюс и Варшава, к ним будут относиться как к троянскому коню НАТО. И русские будут тверды, они нанесут удар, чтобы уничтожить их», — цитирует Макгрегора издание Mysl polska. Макгрегор считает, что Польша должна вывести из страны иностранные войска и сесть за стол переговоров с Москвой. По его мнению, Польше и Литве необходимо выйти из НАТО, чтобы сохранить политические отношения с Россией. Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ 21 июля заявил, что Польша и Литва хотят создать совместные воинские соединения. Они необходимы странам Прибалтики для оккупации западной части Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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