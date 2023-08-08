Депутат Госдумы Алексеенко призвал отменить льготную ипотеку

08 августа 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Массовая льготная ипотека оказалась экономически и демографически неоправданной, отметил Николай Алексеенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России необходимо отменить льготную ипотеку, сделать ее адресной, а также не субсидировать застройщиков. Вместо этого стоит развивать государственное строительство в регионах. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. «Льготная массовая ипотека должна быть отменена. Ее продление экономически и демографически неоправданно. Ипотека льготная должна быть исключительно адресной, исходя из социальной полезности конкретного индивидуума. Родил третьего, четвертого ребенка — ставка должна быть ноль. Застройщиков ничем не субсидировать. Нужно развивать государственную застройку, индустриальное строительство, но равномерно, по всей территории страны, вместе с производствами, с рабочими местами, чтобы не „опустынивались“ территории. Я исследование проводил — у нас 1100 с чем-то городов и более, чем в 800 из них ничего не строится. Минстрой пересчитал, что где-то в 600. Считаю, что в Москве нужно запретить строительство, как и в Санкт-Петербурге. Сохранять нужно исторический облик», — объяснил Николай Алексеенко. Депутат Госдумы подчеркнул, что за период массовой льготной ипотеки стоимость жилья только росла. «Субсидирование застройщиков считаю порочной практикой. Если бы это все было в одной связке — государство помогает и это несет определенную социальную миссию, то да. А гнать миллионы квадратных метров жилья и накручивать постоянно цену — это неправильно. Даже за последние два-три года льготной ипотеки средняя стоимость жилья выросла где-то на 70% и больше. А у кого из нас зарплата удвоились за этот период?» — отметил Алексеенко. Ранее в пресс-службе «Сбербанка» сообщили, что ставки по базовым ипотечным программам поднялись на 0,8 процентного пункта. В итоге при покупке жилья в новостройках размет составит 11,4%, на «вторичном» рынке — 11,7%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо отменить льготную ипотеку, сделать ее адресной, а также не субсидировать застройщиков. Вместо этого стоит развивать государственное строительство в регионах. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. «Льготная массовая ипотека должна быть отменена. Ее продление экономически и демографически неоправданно. Ипотека льготная должна быть исключительно адресной, исходя из социальной полезности конкретного индивидуума. Родил третьего, четвертого ребенка — ставка должна быть ноль. Застройщиков ничем не субсидировать. Нужно развивать государственную застройку, индустриальное строительство, но равномерно, по всей территории страны, вместе с производствами, с рабочими местами, чтобы не „опустынивались“ территории. Я исследование проводил — у нас 1100 с чем-то городов и более, чем в 800 из них ничего не строится. Минстрой пересчитал, что где-то в 600. Считаю, что в Москве нужно запретить строительство, как и в Санкт-Петербурге. Сохранять нужно исторический облик», — объяснил Николай Алексеенко. Депутат Госдумы подчеркнул, что за период массовой льготной ипотеки стоимость жилья только росла. «Субсидирование застройщиков считаю порочной практикой. Если бы это все было в одной связке — государство помогает и это несет определенную социальную миссию, то да. А гнать миллионы квадратных метров жилья и накручивать постоянно цену — это неправильно. Даже за последние два-три года льготной ипотеки средняя стоимость жилья выросла где-то на 70% и больше. А у кого из нас зарплата удвоились за этот период?» — отметил Алексеенко. Ранее в пресс-службе «Сбербанка» сообщили, что ставки по базовым ипотечным программам поднялись на 0,8 процентного пункта. В итоге при покупке жилья в новостройках размет составит 11,4%, на «вторичном» рынке — 11,7%.