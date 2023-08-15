Свердловский боец из зоны СВО рассказал, куда дел медаль «За отвагу»

Участник СВО из Екатеринбурга с позывным «Филин» подарил медаль «За отвагу» трехлетнему сыну

16 августа 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

«Филин» подарил свою медаль «За отвагу» трехлетнему сыну Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из Екатеринбурга с позывным «Филин» подарил свою медаль «За отвагу» трехлетнему сыну. Мужчина вернулся со спецоперации, но, пробыв четыре месяца на «гражданке» решил вернуться на фронт. Именно тогда «Филин» и передал свою медаль сыну, поделился с журналистом URA.RU солдат. «Медаль „За отвагу“ я получил за то, что, выполняя задачу на СВО, смог сохранить жизнь себе и своим боевым товарищам. Уже через четыре месяца после возвращения с фронта я понял, что не могу оставаться в стороне, оставив там своих ребят. Поговорив дома с женой, я принял решение вернуться в свою бригаду на СВО. Когда разбирал вещи и собирал сумку, мне под руки попалась моя медаль. Тогда я и решил, что подарю ее сыну. Нацепил медаль ему на футболку и сделал фото на память. Потом супруга сняла медаль, чтобы ребенок ее не потерял», — поделился «Филин». Медаль «За отвагу» — государственная награда Российской Федерации, вручаемая за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни. Медаль «За отвагу» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей РФ, располагается после медали ордена «За заслуги перед Отечеством». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец из Екатеринбурга с позывным «Филин» подарил свою медаль «За отвагу» трехлетнему сыну. Мужчина вернулся со спецоперации, но, пробыв четыре месяца на «гражданке» решил вернуться на фронт. Именно тогда «Филин» и передал свою медаль сыну, поделился с журналистом URA.RU солдат. «Медаль „За отвагу“ я получил за то, что, выполняя задачу на СВО, смог сохранить жизнь себе и своим боевым товарищам. Уже через четыре месяца после возвращения с фронта я понял, что не могу оставаться в стороне, оставив там своих ребят. Поговорив дома с женой, я принял решение вернуться в свою бригаду на СВО. Когда разбирал вещи и собирал сумку, мне под руки попалась моя медаль. Тогда я и решил, что подарю ее сыну. Нацепил медаль ему на футболку и сделал фото на память. Потом супруга сняла медаль, чтобы ребенок ее не потерял», — поделился «Филин». Медаль «За отвагу» — государственная награда Российской Федерации, вручаемая за мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни. Медаль «За отвагу» носится на левой стороне груди и при наличии других медалей РФ, располагается после медали ордена «За заслуги перед Отечеством».