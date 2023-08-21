Спортивный фестиваль RCC FEST посетили 140 тысяч екатеринбуржцев. Фото

21 августа 2023 в 18:55 Размер текста - 17 +

Фестиваль RCC Fest посетили более 140 тысяч екатеринбуржцев Фото: пресс-служба РМК В Екатеринбурге прошел трехдневный спортивный фестиваль RCC FEST, посвященный 300-летию уральской столицы, на котором побывали более 140 тысяч горожан. С 17 по 19 августа в парке КРК «Уралец» проходили поединки профессиональных боев и заезды Чемпионата России по BMX-фристайлу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе РМК. «За первые два дня гостями фестиваля стали 20 тысяч человек. С 17 по 18 августа на площадке прошли профессиональные турниры по боксу и кикбоксингу с участием спортсменов из 13 стран мира. Турнир по кикбоксингу вошел в историю единоборств Урала как самый продолжительный. За шесть часов на ринге прошло 17 поединков. Главным событием шоу стал бой Владимира Кузьмина и Эрдена Таха Динчера», — сказано в сообщении. Главным событием спортивной части RCC FEST стали заезды Чемпионата России по BMX-фристайлу. Мероприятие такого уровня впервые проходило в Екатеринбурге. За звание лучших боролись спортсмены Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Московской, Оренбургской, Самарской, Ростовской, Калининградской областей, Красноярского и Краснодарского края, а также Республики Беларусь. Всего в квалификационных заездах приняли участие 38 райдеров, 9 из которых девушки. По словам директора RCC FEST Евгения Звездникова, фестиваль стал одним из самых заметных событий 300-летия Екатеринбурга. «Три дня, несколько спортивных дисциплин, десятки тысяч детей и подростков прикоснулись к ценностям RCC, смогли лично увидеть и пообщаться с классными достойными ребятами, которые делают экшн-спорт популярным», — сказала Звездникова. В этот же день на площадке прошел международный баттл между сборной райдеров Екатеринбурга и сборной мира. Свои спортивные навыки показали экстремалы из России, Колумбии, Швейцарии, Испании, Венгрии, Греции, Франции, Казахстана и Беларуси. «В прошлом году всероссийские соревнования по BMX на открытии скейт-парка RCC Extreme получили миллионный охват. После такого успеха, конечно же, мы решили поддержать инициативу — в рамках 300-летия города дать соревнованиям статус Чемпионата России в олимпийских дисциплинах, и Федерация велосипедного спорта с удовольствием согласилась», — тренер сборной России по BMX Павел Костюков. Гендиректор Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый отметил, что впечатления от RCC FEST самые яркие. «Могу сказать, что прошедший Чемпионат России по ВМХ-фристайлу — самое красочное мероприятие по велоспорту из тех, что проводятся в стране», — подытожил Юрий Кучерявый. Весь день на площадке работали интерактивные и фотозоны для всех гостей. Стрит-арт художники Екатеринбурга раскрасили мероприятие авторскими граффити, а коллектив Mad flava заряжал горожан уличными танцами. Завершился праздник шоу-программой от лучших битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков, танцоров и выступлением артистов NILETTO и Клавы Коки. Фестиваль RCC FEST приурочен к 300-летию Екатеринбурга и объединяет спортивные направления RCC. «Каждая наша зона является призывом к действию, чтобы екатеринбуржцы выходили из дома, дышали свежим воздухом, брали с собой друзей», — сказала организатор RCC FEST Елена Конева. Фото: пресс-служба РМК Фото: пресс-служба РМК Фото: пресс-служба РМК Фото: пресс-служба РМК Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге прошел трехдневный спортивный фестиваль RCC FEST, посвященный 300-летию уральской столицы, на котором побывали более 140 тысяч горожан. С 17 по 19 августа в парке КРК «Уралец» проходили поединки профессиональных боев и заезды Чемпионата России по BMX-фристайлу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе РМК. «За первые два дня гостями фестиваля стали 20 тысяч человек. С 17 по 18 августа на площадке прошли профессиональные турниры по боксу и кикбоксингу с участием спортсменов из 13 стран мира. Турнир по кикбоксингу вошел в историю единоборств Урала как самый продолжительный. За шесть часов на ринге прошло 17 поединков. Главным событием шоу стал бой Владимира Кузьмина и Эрдена Таха Динчера», — сказано в сообщении. Главным событием спортивной части RCC FEST стали заезды Чемпионата России по BMX-фристайлу. Мероприятие такого уровня впервые проходило в Екатеринбурге. За звание лучших боролись спортсмены Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Московской, Оренбургской, Самарской, Ростовской, Калининградской областей, Красноярского и Краснодарского края, а также Республики Беларусь. Всего в квалификационных заездах приняли участие 38 райдеров, 9 из которых девушки. По словам директора RCC FEST Евгения Звездникова, фестиваль стал одним из самых заметных событий 300-летия Екатеринбурга. «Три дня, несколько спортивных дисциплин, десятки тысяч детей и подростков прикоснулись к ценностям RCC, смогли лично увидеть и пообщаться с классными достойными ребятами, которые делают экшн-спорт популярным», — сказала Звездникова. В этот же день на площадке прошел международный баттл между сборной райдеров Екатеринбурга и сборной мира. Свои спортивные навыки показали экстремалы из России, Колумбии, Швейцарии, Испании, Венгрии, Греции, Франции, Казахстана и Беларуси. «В прошлом году всероссийские соревнования по BMX на открытии скейт-парка RCC Extreme получили миллионный охват. После такого успеха, конечно же, мы решили поддержать инициативу — в рамках 300-летия города дать соревнованиям статус Чемпионата России в олимпийских дисциплинах, и Федерация велосипедного спорта с удовольствием согласилась», — тренер сборной России по BMX Павел Костюков. Гендиректор Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый отметил, что впечатления от RCC FEST самые яркие. «Могу сказать, что прошедший Чемпионат России по ВМХ-фристайлу — самое красочное мероприятие по велоспорту из тех, что проводятся в стране», — подытожил Юрий Кучерявый. Весь день на площадке работали интерактивные и фотозоны для всех гостей. Стрит-арт художники Екатеринбурга раскрасили мероприятие авторскими граффити, а коллектив Mad flava заряжал горожан уличными танцами. Завершился праздник шоу-программой от лучших битбоксеров, рэперов, джамперов, паркурщиков, танцоров и выступлением артистов NILETTO и Клавы Коки. Фестиваль RCC FEST приурочен к 300-летию Екатеринбурга и объединяет спортивные направления RCC. «Каждая наша зона является призывом к действию, чтобы екатеринбуржцы выходили из дома, дышали свежим воздухом, брали с собой друзей», — сказала организатор RCC FEST Елена Конева.