Минфин РФ назвал, когда замедлится рост цен

Инфляция в России снизится к 2024 году, рассказал Антон Силуанов
По итогам 2023 года инфляция (обесценивание денег из-за роста цен на товары и услуги) в России составит около 6%, она снизится только к 2024 году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Инфляция в России в 2023 года по итогам года будет около 6%. К таргету ЦБ в 4% она вернется в следующем», — заявил Антон Силуанов в интервью китайскому
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