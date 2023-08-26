Минфин РФ назвал, когда замедлится рост цен

Силуанов: в 2024 году в России снизится уровень инфляции
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Инфляция в России снизится к 2024 году, рассказал Антон Силуанов Фото:

По итогам 2023 года инфляция (обесценивание денег из-за роста цен на товары и услуги) в России составит около 6%, она снизится только к 2024 году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Инфляция в России в 2023 года по итогам года будет около 6%. К таргету ЦБ в 4% она вернется в следующем», — заявил Антон Силуанов в интервью китайскому телеканалу CGTN. По итогам 2022 года инфляция в России составила 11,94%, передает Росстат.

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По итогам 2023 года инфляция (обесценивание денег из-за роста цен на товары и услуги) в России составит около 6%, она снизится только к 2024 году. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Инфляция в России в 2023 года по итогам года будет около 6%. К таргету ЦБ в 4% она вернется в следующем», — заявил Антон Силуанов в интервью китайскому телеканалу CGTN. По итогам 2022 года инфляция в России составила 11,94%, передает Росстат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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