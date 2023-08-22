В Российской зерновом союзе опровергли рост цен на хлеб

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Кофейня Французский пекарь. Екатеринбург, хлеб, французский пекарь
Зерновая сделка не имеет отношения к ценам на хлеб, отметил Аркадий Злочевский Фото:
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Опровержение фейковой информации

Ряд СМИ и telegram-каналов распространили информацию о том, что из-за выхода из зерновой сделки в России цены на хлеб вырастут на 10%. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Говорить о росте цен из-за прекращения зерновой сделки некорректно. Это не привело к повышению цен. Зерновая сделка не имеет никакого отношения к ценам на хлеб. Зерно сейчас вообще дешевеет», — сказал Злочевский в беседе с URA.RU.

В Минсельхозе РФ также заявили, что резкого роста цен на хлеб осенью не ожидается. В министерстве сообщили, что динамика цен на хлеб не превысит уровень общей инфляции.

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Ряд СМИ и telegram-каналов распространили информацию о том, что из-за выхода из зерновой сделки в России цены на хлеб вырастут на 10%. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Говорить о росте цен из-за прекращения зерновой сделки некорректно. Это не привело к повышению цен. Зерновая сделка не имеет никакого отношения к ценам на хлеб. Зерно сейчас вообще дешевеет», — сказал Злочевский в беседе с URA.RU. В Минсельхозе РФ также заявили, что резкого роста цен на хлеб осенью не ожидается. В министерстве сообщили, что динамика цен на хлеб не превысит уровень общей инфляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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