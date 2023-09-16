Минобороны Украины: Киев вынужден сократить штат военкоров из-за дефицита бойцов

Украина сократит штат военных корреспондентов из-за нехватки бойцов. Об этом сообщила замминистра обороны страны Анна Маляр.
«144 человека обеспечивали работу, которую может обеспечивать гораздо меньше людей. Государство тратило на это деньги. Это преимущественно люди с высокими воинскими званиями в период дефицита людей на фронте», — цитирует Маляр украинское издание.
Замминистра обороны добавила, что медиа пройдет оптимизацию и реорганизацию, а также перерегистрацию. По ее словам, ранее один youtube-канал предоставлял контент для пяти телеканалов, сейчас же это будет онлайн-медиа, работающее на свой контент.
Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил отменить статус «ограниченно годен» в отношении воинской службы, пишет RT. По его словам, боец может быть либо пригодным, либо непригодным.
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