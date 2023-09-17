Северная Корея поставит России 10 млн снарядов

КНДР отправит в Россию снаряды
Северная Корея готовится отправить в Россию примерно десять миллионов снарядов калибра 122 и 155 мм. Об этом заявил политолог Юрий Баранчик.
«КНДР поставит Москве такие современные и мощные РСЗО как KN-09. Система KN-25 Пхеньяном была представлена в 2019 году и может похвастаться дальностью действия — свыше 400 км», — передает
Ранее во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию обсуждались вопросы сотрудничества. РФ и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная.
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