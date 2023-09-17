17 сентября 2023

Северная Корея поставит России 10 млн снарядов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, снаряд, болванка, боеприпас, бомба, stock
КНДР отправит в Россию снаряды Фото:

Северная Корея готовится отправить в Россию примерно десять миллионов снарядов калибра 122 и 155 мм. Об этом заявил политолог Юрий Баранчик.

«КНДР поставит Москве такие современные и мощные РСЗО как KN-09. Система KN-25 Пхеньяном была представлена в 2019 году и может похвастаться дальностью действия — свыше 400 км», — передает The New York Times заявление Баранчика.

Ранее во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию обсуждались вопросы сотрудничества. РФ и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Северная Корея готовится отправить в Россию примерно десять миллионов снарядов калибра 122 и 155 мм. Об этом заявил политолог Юрий Баранчик. «КНДР поставит Москве такие современные и мощные РСЗО как KN-09. Система KN-25 Пхеньяном была представлена в 2019 году и может похвастаться дальностью действия — свыше 400 км», — передает The New York Times заявление Баранчика. Ранее во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию обсуждались вопросы сотрудничества. РФ и КНДР начнут строительство автомобильного моста через реку Туманная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...