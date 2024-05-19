Украинских летчиков пересадили на французские штурмовики. Скрин

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Летчики ВСУ стали обучаться пилотированию штурмовиков французского производства
Летчики ВСУ стали обучаться пилотированию штурмовиков французского производства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В сети появились кадры обучения украинских военных пилотированию французских легких штурмовиков Dassault Alpha Jet. Соответствующий пост разместил Генштаб ВС Франции в сети Х.

«ВВС Франции тренирует украинских летчиков-истребителей. Сухопутные войска Франции обеспечивают специальную подготовку, особенно в области артиллерии», — заявлено в посте. Там же сообщили, что подобная поддержка Францией Украины носит долгосрочный характер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности страны принять у себя летчиков ВСУ и начать их обучение. Об этом он сообщил во время прямого эфира на французском телеканале TF1.

Генштаб ВС Франции показал, как обучает украинских пилотов
Генштаб ВС Франции показал, как обучает украинских пилотов
Фото:

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В сети появились кадры обучения украинских военных пилотированию французских легких штурмовиков Dassault Alpha Jet. Соответствующий пост разместил Генштаб ВС Франции в сети Х. «ВВС Франции тренирует украинских летчиков-истребителей. Сухопутные войска Франции обеспечивают специальную подготовку, особенно в области артиллерии», — заявлено в посте. Там же сообщили, что подобная поддержка Францией Украины носит долгосрочный характер. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности страны принять у себя летчиков ВСУ и начать их обучение. Об этом он сообщил во время прямого эфира на французском телеканале TF1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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