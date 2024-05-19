В сети появились кадры обучения украинских военных пилотированию французских легких штурмовиков Dassault Alpha Jet. Соответствующий пост разместил Генштаб ВС Франции в сети Х.
«ВВС Франции тренирует украинских летчиков-истребителей. Сухопутные войска Франции обеспечивают специальную подготовку, особенно в области артиллерии», — заявлено в посте. Там же сообщили, что подобная поддержка Францией Украины носит долгосрочный характер.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о готовности страны принять у себя летчиков ВСУ и начать их обучение. Об этом он сообщил во время прямого эфира на французском телеканале TF1.
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