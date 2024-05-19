Ученые допустили всплеск заболеваний COVID из-за новых штаммов

FT: летом возможен всплеск заболеваемости COVID из-за новых штаммов
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Летом из-за новых штаммов может случиться вспышка заболеваемости COVID
Летом из-за новых штаммов может случиться вспышка заболеваемости COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новые варианты коронавируса, например, штаммы FLiRT, возникшие из «омикрона», могут создать всплеск заболеваемости COVID летом 2024 года. Об этом сообщила Financial Times.

«Новые варианты Covid-19 распространяются по всему миру и вызывают опасения по поводу летнего всплеска заболеваемости в США, что является последним признаком способности инфекционного заболевания мутировать и потенциально угрожать коллективному иммунитету», — передает американское издание. Там же отмечают, что варианты штамма FLiRT обнаружены в 14 странах и в Израиле.

Ранее главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев сообщил, что COVID в 2024 году станет сезонной болезнью. Он отметил, что вспышки заболевания выпадут на конец осени, зиму и начало весны. 

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Новые варианты коронавируса, например, штаммы FLiRT, возникшие из «омикрона», могут создать всплеск заболеваемости COVID летом 2024 года. Об этом сообщила Financial Times. «Новые варианты Covid-19 распространяются по всему миру и вызывают опасения по поводу летнего всплеска заболеваемости в США, что является последним признаком способности инфекционного заболевания мутировать и потенциально угрожать коллективному иммунитету», — передает американское издание. Там же отмечают, что варианты штамма FLiRT обнаружены в 14 странах и в Израиле. Ранее главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев сообщил, что COVID в 2024 году станет сезонной болезнью. Он отметил, что вспышки заболевания выпадут на конец осени, зиму и начало весны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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