Производителям флагов предрекли хорошую прибыль из-за мобилизации на Украине

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Зеленский сможет мобилизовать около 200–300 тысяч человек, но это не остановит ВС РФ, заявил эксперт
Зеленский сможет мобилизовать около 200–300 тысяч человек, но это не остановит ВС РФ, заявил эксперт Фото:
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Новая мобилизация на Украине сыграет на руку только производителям флагов. Они могут рассчитывать на хорошую прибыль, так как необученные украинцы, скорее всего, пополнят кладбища страны. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Новая мобилизация, скорее всего, лишь слегка замедлит российское продвижение. Только производители флагов рады, которыми все кладбища на Украина уставлены», — заявил Дандыкин News.ru. По его мнению, мобилизация позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому собрать от 200 до 300 тысяч новых военнослужащих.

Военэксперт отметил, что даже такое значительное усиление украинской армии вряд ли сможет остановить Россию, но эти подкрепления потребуют дополнительного внимания. По его словам, мобилизация может лишь незначительно замедлить российское продвижение.

Ранее Зеленский подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

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Новая мобилизация на Украине сыграет на руку только производителям флагов. Они могут рассчитывать на хорошую прибыль, так как необученные украинцы, скорее всего, пополнят кладбища страны. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. «Новая мобилизация, скорее всего, лишь слегка замедлит российское продвижение. Только производители флагов рады, которыми все кладбища на Украина уставлены», — заявил Дандыкин News.ru. По его мнению, мобилизация позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому собрать от 200 до 300 тысяч новых военнослужащих. Военэксперт отметил, что даже такое значительное усиление украинской армии вряд ли сможет остановить Россию, но эти подкрепления потребуют дополнительного внимания. По его словам, мобилизация может лишь незначительно замедлить российское продвижение. Ранее Зеленский подписал закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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