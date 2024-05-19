Mash: власти Ирана сформировали новое чрезвычайное правительство после крушения вертолета Раиси

Mash: в Иране сформировали новое правительство из-за крушения вертолета Раиси
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Правительство Ирана сформировало новое чрезвычайное правительство
Правительство Ирана сформировало новое чрезвычайное правительство Фото:

После крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, правительство страны приступило к формированию чрезвычайного кабинета министров. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

"Правительство Ирана сформировало новое чрезвычайное правительство после крушения вертолета Ибрахима Раиси", — говорится в сообщении. Там отметили, что в то же время государственное агентство Mehr удалило публикацию о том, что глава государства выжил после аварии.

В район ЧП направлены восемь автомобилей скорой помощи из ближайшего крупного города Тебриза. Спецслужбы также определили местоположение крушения. 

Ранее сообщалось, что вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в Азербайджане. Глава МВД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян пока не подтвердил информацию, что президент страны не пострадал после жесткой посадки. 

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После крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, правительство страны приступило к формированию чрезвычайного кабинета министров. Об этом сообщил telegram-канал Mash. "Правительство Ирана сформировало новое чрезвычайное правительство после крушения вертолета Ибрахима Раиси", — говорится в сообщении. Там отметили, что в то же время государственное агентство Mehr удалило публикацию о том, что глава государства выжил после аварии. В район ЧП направлены восемь автомобилей скорой помощи из ближайшего крупного города Тебриза. Спецслужбы также определили местоположение крушения.  Ранее сообщалось, что вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в Азербайджане. Глава МВД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян пока не подтвердил информацию, что президент страны не пострадал после жесткой посадки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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