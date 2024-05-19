Mash: власти Ирана сформировали новое чрезвычайное правительство после крушения вертолета Раиси

После крушения вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, правительство страны приступило к формированию чрезвычайного кабинета министров. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
"Правительство Ирана сформировало новое чрезвычайное правительство после крушения вертолета Ибрахима Раиси", — говорится в сообщении. Там отметили, что в то же время государственное агентство Mehr удалило публикацию о том, что глава государства выжил после аварии.
В район ЧП направлены восемь автомобилей скорой помощи из ближайшего крупного города Тебриза. Спецслужбы также определили местоположение крушения.
Ранее сообщалось, что вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в Азербайджане. Глава МВД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян пока не подтвердил информацию, что президент страны не пострадал после жесткой посадки.
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