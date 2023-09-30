Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов

Ушел из жизни советский и российский актер Александр Липов. Информацию об этом опубликовали представители Орловского театра «Русский стиль» имени Бахтина в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«На 83-м году жизни скончался актер театра и кино Александр Александрович Липов. Он более двадцати лет проработал в Орловском муниципальном драматическом театре „Русский стиль“ им. М.М. Бахтина», — говорится в посте.
Представители театра отметили, что артист умер 29 сентября. Причины смерти не указаны. В некрологе написано о том, что Липов был выпускником Всесоюзного государственного института кинематографии. Он более 35 лет работал на «Ленфильме», награжден знаком «Почетный кинематографист России». В театре «Русский стиль» артист служил с 2000 года.
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