30 сентября 2023

Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов

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Свеча памяти. Курган, акция памяти, свеча памяти
Ушел из жизни актер Александр Липов Фото:

Ушел из жизни советский и российский актер Александр Липов. Информацию об этом опубликовали представители Орловского театра «Русский стиль» имени Бахтина в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«На 83-м году жизни скончался актер театра и кино Александр Александрович Липов. Он более двадцати лет проработал в Орловском муниципальном драматическом театре „Русский стиль“ им. М.М. Бахтина», — говорится в посте.

Представители театра отметили, что артист умер 29 сентября. Причины смерти не указаны. В некрологе написано о том, что Липов был выпускником Всесоюзного государственного института кинематографии. Он более 35 лет работал на «Ленфильме», награжден знаком «Почетный кинематографист России». В театре «Русский стиль» артист служил с 2000 года.

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Ушел из жизни советский и российский актер Александр Липов. Информацию об этом опубликовали представители Орловского театра «Русский стиль» имени Бахтина в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «На 83-м году жизни скончался актер театра и кино Александр Александрович Липов. Он более двадцати лет проработал в Орловском муниципальном драматическом театре „Русский стиль“ им. М.М. Бахтина», — говорится в посте. Представители театра отметили, что артист умер 29 сентября. Причины смерти не указаны. В некрологе написано о том, что Липов был выпускником Всесоюзного государственного института кинематографии. Он более 35 лет работал на «Ленфильме», награжден знаком «Почетный кинематографист России». В театре «Русский стиль» артист служил с 2000 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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