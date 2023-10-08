Минпромторг ужесточил требования к выпуску автомобилей в России

09 октября 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

Требования локализации для автоэлектроники будут пересмотрены Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Минпромторге собираются пересмотреть требования локализации для автоэлектроники. С 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, если не будет использоваться российская микроэлектроника. Об этом пишет «Коммерсант». «В Минпромторге хотят пересмотреть требования локализации по 719-му постановлению для автоэлектроники, в том числе электронным блокам управления (ЭБУ) двигателя. По новому подходу с 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, если не будет использоваться российская микроэлектроника», — сообщает « Коммерсант ». Изначально предлагается на два года повысить число начисляемых баллов за выполняемые операции по сборке блоков управления двигателей, но с 2026 года резко сократить. Сокращение может произойти, если не будет использоваться отечественная микроэлектроника. Баллы автоконцернам важны для возврата утильсбора и для получения господдержки. Эксперты автопрома видят в нововведении риск обесценивания уже существующих операций, а также отмечают невозможность влиять на сторонних поставщиков компонентов. Ранее российское предприятие «Москвич» подняло цены на автомобили 2023 года выпуска второй раз за год. Это следует из информации в прайс-листах производителя.

В Минпромторге собираются пересмотреть требования локализации для автоэлектроники. С 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, если не будет использоваться российская микроэлектроника. Об этом пишет «Коммерсант». «В Минпромторге хотят пересмотреть требования локализации по 719-му постановлению для автоэлектроники, в том числе электронным блокам управления (ЭБУ) двигателя. По новому подходу с 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, если не будет использоваться российская микроэлектроника», — сообщает «Коммерсант». Изначально предлагается на два года повысить число начисляемых баллов за выполняемые операции по сборке блоков управления двигателей, но с 2026 года резко сократить. Сокращение может произойти, если не будет использоваться отечественная микроэлектроника. Баллы автоконцернам важны для возврата утильсбора и для получения господдержки. Эксперты автопрома видят в нововведении риск обесценивания уже существующих операций, а также отмечают невозможность влиять на сторонних поставщиков компонентов. Ранее российское предприятие «Москвич» подняло цены на автомобили 2023 года выпуска второй раз за год. Это следует из информации в прайс-листах производителя.