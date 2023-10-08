08 октября 2023

Минпромторг ужесточил требования к выпуску автомобилей в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, автомобильная пробка, затор на дороге, улица революции, автомобили в городе
Требования локализации для автоэлектроники будут пересмотрены Фото:

В Минпромторге собираются пересмотреть требования локализации для автоэлектроники. С 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, если не будет использоваться российская микроэлектроника. Об этом пишет «Коммерсант».

«В Минпромторге хотят пересмотреть требования локализации по 719-му постановлению для автоэлектроники, в том числе электронным блокам управления (ЭБУ) двигателя. По новому подходу с 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, если не будет использоваться российская микроэлектроника», — сообщает «Коммерсант».

Изначально предлагается на два года повысить число начисляемых баллов за выполняемые операции по сборке блоков управления двигателей, но с 2026 года резко сократить. Сокращение может произойти, если не будет использоваться отечественная микроэлектроника.

Баллы автоконцернам важны для возврата утильсбора и для получения господдержки. Эксперты автопрома видят в нововведении риск обесценивания уже существующих операций, а также отмечают невозможность влиять на сторонних поставщиков компонентов.

Ранее российское предприятие «Москвич» подняло цены на автомобили 2023 года выпуска второй раз за год. Это следует из информации в прайс-листах производителя.

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В Минпромторге собираются пересмотреть требования локализации для автоэлектроники. С 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, если не будет использоваться российская микроэлектроника. Об этом пишет «Коммерсант». «В Минпромторге хотят пересмотреть требования локализации по 719-му постановлению для автоэлектроники, в том числе электронным блокам управления (ЭБУ) двигателя. По новому подходу с 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, если не будет использоваться российская микроэлектроника», — сообщает «Коммерсант». Изначально предлагается на два года повысить число начисляемых баллов за выполняемые операции по сборке блоков управления двигателей, но с 2026 года резко сократить. Сокращение может произойти, если не будет использоваться отечественная микроэлектроника. Баллы автоконцернам важны для возврата утильсбора и для получения господдержки. Эксперты автопрома видят в нововведении риск обесценивания уже существующих операций, а также отмечают невозможность влиять на сторонних поставщиков компонентов. Ранее российское предприятие «Москвич» подняло цены на автомобили 2023 года выпуска второй раз за год. Это следует из информации в прайс-листах производителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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