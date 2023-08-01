«Москвич» подорожал второй раз за год

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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
«Москвич 3» подорожал на 228-392 тысяч рублей Фото:

Российское предприятие «Москвич» подняло цены на автомобили 2023 года выпуска второй раз за год. Это следует из информации в прайс-листах производителя.

«Москвич» поднял цены на весь модельный ряд автомобилей 2023 года выпуска», — следует из информации в прайс-листах производителя. По данным прайс-листа, бензиновый и электрический «Москвич 3» с 1 августа подорожали на 228-392 тысяч рублей.

Ранее руководитель розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев сообщил о том, что в России зафиксирован резкий рост стоимости автомобилей, при этом максимальные показатели отмечены у техники, ввозимой по параллельному импорту. По его словам, рост курса валют к рублю оказывает прямое действие на динамику цен.

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Российское предприятие «Москвич» подняло цены на автомобили 2023 года выпуска второй раз за год. Это следует из информации в прайс-листах производителя. «Москвич» поднял цены на весь модельный ряд автомобилей 2023 года выпуска», — следует из информации в прайс-листах производителя. По данным прайс-листа, бензиновый и электрический «Москвич 3» с 1 августа подорожали на 228-392 тысяч рублей. Ранее руководитель розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев сообщил о том, что в России зафиксирован резкий рост стоимости автомобилей, при этом максимальные показатели отмечены у техники, ввозимой по параллельному импорту. По его словам, рост курса валют к рублю оказывает прямое действие на динамику цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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