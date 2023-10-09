Четверо россиян пропали без вести в Израиле

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В Израиле не удается установить связь с гражданами РФ, сообщает посольство Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Четверо россиян официально числятся пропавшими без вести в Израиле. Об этом сообщает посольство РФ. Кроме того, с пятью гражданами России родственникам не удается установить связь.

«Поступают обращения от родственников 9 россиян в Израиле, с которыми не удается установить связь. 4 из них числятся пропавшими», — сообщает посольство. Заявление передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у Кремля нет данных о погибших и раненых россиянах во время войны в Израиле. По словам Пескова, в Израиле проживают несколько тысяч граждан РФ.

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Четверо россиян официально числятся пропавшими без вести в Израиле. Об этом сообщает посольство РФ. Кроме того, с пятью гражданами России родственникам не удается установить связь. «Поступают обращения от родственников 9 россиян в Израиле, с которыми не удается установить связь. 4 из них числятся пропавшими», — сообщает посольство. Заявление передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у Кремля нет данных о погибших и раненых россиянах во время войны в Израиле. По словам Пескова, в Израиле проживают несколько тысяч граждан РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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