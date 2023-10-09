Четверо россиян пропали без вести в Израиле

В Израиле не удается установить связь с гражданами РФ, сообщает посольство
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Четверо россиян официально числятся пропавшими без вести в Израиле. Об этом сообщает посольство РФ. Кроме того, с пятью гражданами России родственникам не удается установить связь.
«Поступают обращения от родственников 9 россиян в Израиле, с которыми не удается установить связь. 4 из них числятся пропавшими», — сообщает посольство. Заявление передает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у Кремля нет данных о погибших и раненых россиянах во время войны в Израиле. По словам Пескова, в Израиле проживают несколько тысяч граждан РФ.
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