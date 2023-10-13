Журналист Reuters убит при атаке Израиля на Ливан

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, бронежилет, press, военкорр, военный журналист
Сотрудник Reuters был убит при израильской атаке на юге Ливана Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Видеооператора газеты Reuters убили во время работы на юге Ливана. Об этом Reuters сообщает в своем заявлении.

«Мы глубоко опечалены известием о том, что наш видеооператор Иссам Абдалла был убит», — говорится в заявлении. Погибший входил в состав команды Reuters, он работал на юге Ливана. Она обеспечивала видеосигнал для прямого эфира. По словам газеты, на данный момент Reuters ищет дополнительную информацию по делу о гибели своего сотрудника. Проводится работа с властями региона.

Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что при обстреле со стороны Израиля на юге Ливана трое сотрудников телеканала были ранены. Под обстрел попал автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала. Ранения получили трое людей, включая фотографа канала и корреспондента.

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Видеооператора газеты Reuters убили во время работы на юге Ливана. Об этом Reuters сообщает в своем заявлении. «Мы глубоко опечалены известием о том, что наш видеооператор Иссам Абдалла был убит», — говорится в заявлении. Погибший входил в состав команды Reuters, он работал на юге Ливана. Она обеспечивала видеосигнал для прямого эфира. По словам газеты, на данный момент Reuters ищет дополнительную информацию по делу о гибели своего сотрудника. Проводится работа с властями региона. Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что при обстреле со стороны Израиля на юге Ливана трое сотрудников телеканала были ранены. Под обстрел попал автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала. Ранения получили трое людей, включая фотографа канала и корреспондента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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