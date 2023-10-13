Журналист Reuters убит при атаке Израиля на Ливан

Видеооператора газеты Reuters убили во время работы на юге Ливана. Об этом Reuters сообщает в своем заявлении.
«Мы глубоко опечалены известием о том, что наш видеооператор Иссам Абдалла был убит», — говорится в заявлении. Погибший входил в состав команды Reuters, он работал на юге Ливана. Она обеспечивала видеосигнал для прямого эфира. По словам газеты, на данный момент Reuters ищет дополнительную информацию по делу о гибели своего сотрудника. Проводится работа с властями региона.
Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что при обстреле со стороны Израиля на юге Ливана трое сотрудников телеканала были ранены. Под обстрел попал автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала. Ранения получили трое людей, включая фотографа канала и корреспондента.
Видеооператора газеты Reuters убили во время работы на юге Ливана. Об этом Reuters сообщает в своем заявлении. «Мы глубоко опечалены известием о том, что наш видеооператор Иссам Абдалла был убит», — говорится в заявлении. Погибший входил в состав команды Reuters, он работал на юге Ливана. Она обеспечивала видеосигнал для прямого эфира. По словам газеты, на данный момент Reuters ищет дополнительную информацию по делу о гибели своего сотрудника. Проводится работа с властями региона. Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что при обстреле со стороны Израиля на юге Ливана трое сотрудников телеканала были ранены. Под обстрел попал автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала. Ранения получили трое людей, включая фотографа канала и корреспондента.