В США раскрыли правду о вооружении ВСУ

Украина проигрывает России в количестве и качестве используемых беспилотников. Об этом заявила аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг.
«Украина далеко позади России в плане дронов. Но ведь они являются будущим в конфликтах», — заявила Хэринг изданию
Эксперт добавила, что Киеву не хватает операторов беспилотников и сложного оборудования. Также Хэринг поделилась личным опытом посещения школы операторов дронов на Украине, и, по ее словам, используемые ВСУ беспилотники отличаются низким качеством и зачастую сломаны еще до первого применения.
Украине нечего противопоставить России в воздухе, несмотря на поставки вооружения Западом, передает телеканал «Царьград». С приближением зимы Украина подталкивает США к созданию оружия-франкенштейна FrankenSAM (образовано от Франкенштейн и SAM — surface-to-air missile, ракета класса «земля — воздух»), сочетающего в себе передовые ракеты западного калибра класса «земля — воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у украинских вооруженных сил.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.