В США раскрыли правду о вооружении ВСУ

BI: Украина значительно уступает России в качестве беспилотников

29 октября 2023 в 06:10 Размер текста - 17 +

ВСУ отстают от России в количестве и качестве используемых беспилотников Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина проигрывает России в количестве и качестве используемых беспилотников. Об этом заявила аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг. «Украина далеко позади России в плане дронов. Но ведь они являются будущим в конфликтах», — заявила Хэринг изданию Business Insider . Эксперт добавила, что Киеву не хватает операторов беспилотников и сложного оборудования. Также Хэринг поделилась личным опытом посещения школы операторов дронов на Украине, и, по ее словам, используемые ВСУ беспилотники отличаются низким качеством и зачастую сломаны еще до первого применения. Украине нечего противопоставить России в воздухе, несмотря на поставки вооружения Западом, передает телеканал «Царьград». С приближением зимы Украина подталкивает США к созданию оружия-франкенштейна FrankenSAM (образовано от Франкенштейн и SAM — surface-to-air missile, ракета класса «земля — воздух»), сочетающего в себе передовые ракеты западного калибра класса «земля — воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у украинских вооруженных сил.

Украина проигрывает России в количестве и качестве используемых беспилотников. Об этом заявила аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг. «Украина далеко позади России в плане дронов. Но ведь они являются будущим в конфликтах», — заявила Хэринг изданию Business Insider. Эксперт добавила, что Киеву не хватает операторов беспилотников и сложного оборудования. Также Хэринг поделилась личным опытом посещения школы операторов дронов на Украине, и, по ее словам, используемые ВСУ беспилотники отличаются низким качеством и зачастую сломаны еще до первого применения. Украине нечего противопоставить России в воздухе, несмотря на поставки вооружения Западом, передает телеканал «Царьград». С приближением зимы Украина подталкивает США к созданию оружия-франкенштейна FrankenSAM (образовано от Франкенштейн и SAM — surface-to-air missile, ракета класса «земля — воздух»), сочетающего в себе передовые ракеты западного калибра класса «земля — воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у украинских вооруженных сил.