28 октября 2023

В США раскрыли правду о вооружении ВСУ

BI: Украина значительно уступает России в качестве беспилотников
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
ВСУ отстают от России в количестве и качестве используемых беспилотников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина проигрывает России в количестве и качестве используемых беспилотников. Об этом заявила аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг.

«Украина далеко позади России в плане дронов. Но ведь они являются будущим в конфликтах», — заявила Хэринг изданию Business Insider.

Эксперт добавила, что Киеву не хватает операторов беспилотников и сложного оборудования. Также Хэринг поделилась личным опытом посещения школы операторов дронов на Украине, и, по ее словам, используемые ВСУ беспилотники отличаются низким качеством и зачастую сломаны еще до первого применения.

Украине нечего противопоставить России в воздухе, несмотря на поставки вооружения Западом, передает телеканал «Царьград». С приближением зимы Украина подталкивает США к созданию оружия-франкенштейна FrankenSAM (образовано от Франкенштейн и SAM — surface-to-air missile, ракета класса «земля — воздух»), сочетающего в себе передовые ракеты западного калибра класса «земля — воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у украинских вооруженных сил.

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Украина проигрывает России в количестве и качестве используемых беспилотников. Об этом заявила аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг. «Украина далеко позади России в плане дронов. Но ведь они являются будущим в конфликтах», — заявила Хэринг изданию Business Insider. Эксперт добавила, что Киеву не хватает операторов беспилотников и сложного оборудования. Также Хэринг поделилась личным опытом посещения школы операторов дронов на Украине, и, по ее словам, используемые ВСУ беспилотники отличаются низким качеством и зачастую сломаны еще до первого применения. Украине нечего противопоставить России в воздухе, несмотря на поставки вооружения Западом, передает телеканал «Царьград». С приближением зимы Украина подталкивает США к созданию оружия-франкенштейна FrankenSAM (образовано от Франкенштейн и SAM — surface-to-air missile, ракета класса «земля — воздух»), сочетающего в себе передовые ракеты западного калибра класса «земля — воздух» с переоборудованными пусковыми установками советских времен или радарами, которые уже есть у украинских вооруженных сил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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