В России сократилось число бедных граждан

Орешкин: число бедных с 2000 года сократилось в три раза
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Тепло, весна. Челябинск, пешеходы, улица, кировка
Доля бедного населения в России сократилась до 9,8%, заявил Максим Орешкин Фото:

Процент населения, проживающего ниже прожиточного минимума, сократился с 29% в 2000 году до 9,8% на текущий момент. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин.

«Один из ключевых показателей, которые демонстрируется в нашей стране — это снижение бедности. Опять же оттолкнемся от показателей 2000 года — 29% населения нашей страны жило ниже уровня прожиточного минимума на человека. Следующие 22-23 года эта цифра снизилась практически на 30 млн человек», — заявил Орешкин.

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Процент населения, проживающего ниже прожиточного минимума, сократился с 29% в 2000 году до 9,8% на текущий момент. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. «Один из ключевых показателей, которые демонстрируется в нашей стране — это снижение бедности. Опять же оттолкнемся от показателей 2000 года — 29% населения нашей страны жило ниже уровня прожиточного минимума на человека. Следующие 22-23 года эта цифра снизилась практически на 30 млн человек», — заявил Орешкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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