В России сократилось число бедных граждан

Доля бедного населения в России сократилась до 9,8%, заявил Максим Орешкин
Процент населения, проживающего ниже прожиточного минимума, сократился с 29% в 2000 году до 9,8% на текущий момент. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин.
«Один из ключевых показателей, которые демонстрируется в нашей стране — это снижение бедности. Опять же оттолкнемся от показателей 2000 года — 29% населения нашей страны жило ниже уровня прожиточного минимума на человека. Следующие 22-23 года эта цифра снизилась практически на 30 млн человек», —
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