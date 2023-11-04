В России сократилось число бедных граждан

Орешкин: число бедных с 2000 года сократилось в три раза

04 ноября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Доля бедного населения в России сократилась до 9,8%, заявил Максим Орешкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Процент населения, проживающего ниже прожиточного минимума, сократился с 29% в 2000 году до 9,8% на текущий момент. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. «Один из ключевых показателей, которые демонстрируется в нашей стране — это снижение бедности. Опять же оттолкнемся от показателей 2000 года — 29% населения нашей страны жило ниже уровня прожиточного минимума на человека. Следующие 22-23 года эта цифра снизилась практически на 30 млн человек», — заявил Орешкин.

Процент населения, проживающего ниже прожиточного минимума, сократился с 29% в 2000 году до 9,8% на текущий момент. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин. «Один из ключевых показателей, которые демонстрируется в нашей стране — это снижение бедности. Опять же оттолкнемся от показателей 2000 года — 29% населения нашей страны жило ниже уровня прожиточного минимума на человека. Следующие 22-23 года эта цифра снизилась практически на 30 млн человек», — заявил Орешкин.