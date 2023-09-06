Росстат сообщил о сокращении числа бедных почти на 2 миллиона

06 сентября 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Граница бедности в России составляет 14 184 рубля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Число россиян, находящихся за чертой бедности, снизилось на 1,9 миллиона человек. По данным за второй квартал 2023 года, количество малоимущих граждан составляет 15,5 миллиона человек. Такие данные приводит Росстат. «Во втором квартале 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности составила 15,7 миллиона человек, или 10,8% жителей страны. По сравнению со вторым кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 1,9 миллиона человек», — указано в отчете на сайте Росстата. По данным службы, в 2023 году граница бедности составляет 14 184 рубля. В 2020 году границы определялись в 11 329 рублей. Снижение малоимущих в стране Росстат объясняет реализацией адресных соцпрограммы, ростом зарплат и пенсий. Среди причин также называется расширение программы ежемесячного пособия, связанного с рождением и воспитанием ребенка. В марте 2023 года Росстат сообщал о 15,3 миллиона малоимущих граждан. В начале года президент РФ Владимир Путин поручал сократить в стране количество бедных, а также поднять зарплаты.

Число россиян, находящихся за чертой бедности, снизилось на 1,9 миллиона человек. По данным за второй квартал 2023 года, количество малоимущих граждан составляет 15,5 миллиона человек. Такие данные приводит Росстат. «Во втором квартале 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности составила 15,7 миллиона человек, или 10,8% жителей страны. По сравнению со вторым кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 1,9 миллиона человек», — указано в отчете на сайте Росстата. По данным службы, в 2023 году граница бедности составляет 14 184 рубля. В 2020 году границы определялись в 11 329 рублей. Снижение малоимущих в стране Росстат объясняет реализацией адресных соцпрограммы, ростом зарплат и пенсий. Среди причин также называется расширение программы ежемесячного пособия, связанного с рождением и воспитанием ребенка. В марте 2023 года Росстат сообщал о 15,3 миллиона малоимущих граждан. В начале года президент РФ Владимир Путин поручал сократить в стране количество бедных, а также поднять зарплаты.