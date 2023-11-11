Mash: в Рязани объявили план «Перехват» после схода вагонов с рельсов

В Рязани полиция объявила о плане «Перехват» после схода 19 вагонов грузового поезда с рельсов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, саперы занимаются поиском самодельных взрывных устройств (СВУ).
«После схода грузового состава полиция разыскивает в городе возможных организаторов. Территория рядом с местом ЧП оцеплена», — говорится в сообщении. По данным канала, саперы проводят поиски СВУ в разных местах города.
Ранее в Московской железной дороги сообщили, что в Рязанской области утром сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, передает телеканал 360. По данным службы, угрозы для экологии нет.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.