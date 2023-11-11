Mash: в Рязани объявили план «Перехват» после схода вагонов с рельсов

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Авто, техника, ЖД и автосервис. Пермь, товарные вагоны, товарняк, железная дорога
Полиция ищет виновных в сходе 19 вагонов поездов Фото:

В Рязани полиция объявила о плане «Перехват» после схода 19 вагонов грузового поезда с рельсов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, саперы занимаются поиском самодельных взрывных устройств (СВУ).

«После схода грузового состава полиция разыскивает в городе возможных организаторов. Территория рядом с местом ЧП оцеплена», — говорится в сообщении. По данным канала, саперы проводят поиски СВУ в разных местах города.

Ранее в Московской железной дороги сообщили, что в Рязанской области утром сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, передает телеканал 360. По данным службы, угрозы для экологии нет.

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В Рязани полиция объявила о плане «Перехват» после схода 19 вагонов грузового поезда с рельсов. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По данным канала, саперы занимаются поиском самодельных взрывных устройств (СВУ). «После схода грузового состава полиция разыскивает в городе возможных организаторов. Территория рядом с местом ЧП оцеплена», — говорится в сообщении. По данным канала, саперы проводят поиски СВУ в разных местах города. Ранее в Московской железной дороги сообщили, что в Рязанской области утром сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, передает телеканал 360. По данным службы, угрозы для экологии нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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