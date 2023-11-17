Mash: у самолета «Победы» во время взлета разорвало шасси

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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., авиакомпания победа, самолет, перон аэропорта
Самолет смог успешно приземлиться (архивное фото) Фото:

Во время взлета у самолета авиакомпании «Победа», который вылетал из Санкт-Петербурга в Сочи, разорвало шасси. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«По нашей информации, после того, как авиалайнер вылетел из Пулково, сотрудники аэропорта обнаружили на взлетно-посадочной полосе обрывки резины», — передает telegram-канал Mash. По данным канала, они принадлежали этому самолету.

Когда лайнер приземлился, поломка подтвердилась. Разорванные шасси не помешали пилотам успешно приземлиться.

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Во время взлета у самолета авиакомпании «Победа», который вылетал из Санкт-Петербурга в Сочи, разорвало шасси. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «По нашей информации, после того, как авиалайнер вылетел из Пулково, сотрудники аэропорта обнаружили на взлетно-посадочной полосе обрывки резины», — передает telegram-канал Mash. По данным канала, они принадлежали этому самолету. Когда лайнер приземлился, поломка подтвердилась. Разорванные шасси не помешали пилотам успешно приземлиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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