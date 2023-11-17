Происшествия Mash: у самолета «Победы» во время взлета разорвало шасси 17 ноября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 + Самолет смог успешно приземлиться (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Во время взлета у самолета авиакомпании «Победа», который вылетал из Санкт-Петербурга в Сочи, разорвало шасси. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «По нашей информации, после того, как авиалайнер вылетел из Пулково, сотрудники аэропорта обнаружили на взлетно-посадочной полосе обрывки резины», — передает telegram-канал Mash. По данным канала, они принадлежали этому самолету. Когда лайнер приземлился, поломка подтвердилась. Разорванные шасси не помешали пилотам успешно приземлиться. Во время взлета у самолета авиакомпании «Победа», который вылетал из Санкт-Петербурга в Сочи, разорвало шасси. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «По нашей информации, после того, как авиалайнер вылетел из Пулково, сотрудники аэропорта обнаружили на взлетно-посадочной полосе обрывки резины», — передает telegram-канал Mash. По данным канала, они принадлежали этому самолету. Когда лайнер приземлился, поломка подтвердилась. Разорванные шасси не помешали пилотам успешно приземлиться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям