Mash: у самолета «Победы» во время взлета разорвало шасси

Самолет смог успешно приземлиться (архивное фото)
Во время взлета у самолета авиакомпании «Победа», который вылетал из Санкт-Петербурга в Сочи, разорвало шасси. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«По нашей информации, после того, как авиалайнер вылетел из Пулково, сотрудники аэропорта обнаружили на взлетно-посадочной полосе обрывки резины», — передает telegram-канал Mash. По данным канала, они принадлежали этому самолету.
Когда лайнер приземлился, поломка подтвердилась. Разорванные шасси не помешали пилотам успешно приземлиться.
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