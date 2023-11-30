Происшествия Пожары На железнодорожном заводе в Челябинске произошел пожар. Фото 01 декабря 2023 в 10:36 Размер текста - 17 + Пожарные оперативно ликвидировали возгорание Фото: Илья Московец © URA.RU На Челябинском электровозоремонтном заводе 1 декабря произошел пожар. На предприятии URA.RU подтвердили эту информацию. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пожар был оперативно ликвидирован. «В одном из цехов предприятия произошло возгорание ванны с лаком объемом два кубических метра. До прибытия пожарных из здания вышли 30 работников, никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На предприятии сообщили, что возгорание произошло в обособленном подразделении «Элмаш ремонт», которое находится на производственной площадке завода. В настоящее время выясняется причина возгорания. Это уже третий случай возгорания на челябинских предприятиях за последние дни. В конце прошлой недели на ЧТЗ загорелся трансформатор, в середине текущей недели загорелась кровля одного из цехов ЧКПЗ. Над предприятием поднялся столб черного дыма Фото: читатель URA.RU На Челябинском электровозоремонтном заводе 1 декабря произошел пожар. На предприятии URA.RU подтвердили эту информацию. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пожар был оперативно ликвидирован. «В одном из цехов предприятия произошло возгорание ванны с лаком объемом два кубических метра. До прибытия пожарных из здания вышли 30 работников, никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На предприятии сообщили, что возгорание произошло в обособленном подразделении «Элмаш ремонт», которое находится на производственной площадке завода. В настоящее время выясняется причина возгорания. Это уже третий случай возгорания на челябинских предприятиях за последние дни. В конце прошлой недели на ЧТЗ загорелся трансформатор, в середине текущей недели загорелась кровля одного из цехов ЧКПЗ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям