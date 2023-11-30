30 ноября 2023

На железнодорожном заводе в Челябинске произошел пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, возгорание, пожарный
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание Фото:

На Челябинском электровозоремонтном заводе 1 декабря произошел пожар. На предприятии URA.RU подтвердили эту информацию. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пожар был оперативно ликвидирован.

«В одном из цехов предприятия произошло возгорание ванны с лаком объемом два кубических метра. До прибытия пожарных из здания вышли 30 работников, никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На предприятии сообщили, что возгорание произошло в обособленном подразделении «Элмаш ремонт», которое находится на производственной площадке завода. В настоящее время выясняется причина возгорания.

Это уже третий случай возгорания на челябинских предприятиях за последние дни. В конце прошлой недели на ЧТЗ загорелся трансформатор, в середине текущей недели загорелась кровля одного из цехов ЧКПЗ.

Над предприятием поднялся столб черного дыма
Над предприятием поднялся столб черного дыма
Фото:

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На Челябинском электровозоремонтном заводе 1 декабря произошел пожар. На предприятии URA.RU подтвердили эту информацию. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пожар был оперативно ликвидирован. «В одном из цехов предприятия произошло возгорание ванны с лаком объемом два кубических метра. До прибытия пожарных из здания вышли 30 работников, никто не пострадал. Возгорание оперативно ликвидировано», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На предприятии сообщили, что возгорание произошло в обособленном подразделении «Элмаш ремонт», которое находится на производственной площадке завода. В настоящее время выясняется причина возгорания. Это уже третий случай возгорания на челябинских предприятиях за последние дни. В конце прошлой недели на ЧТЗ загорелся трансформатор, в середине текущей недели загорелась кровля одного из цехов ЧКПЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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