Мать свердловской артистки, погибшей в ДТП, получит миллион

19 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Исковые требования удовлетворил суд Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Мама одной из артисток Краснотурьинского театра кукол, погибшей в ДТП, получит компенсацию в размере миллиона рублей за моральный вред. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Женщина обратилась в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда за гибель дочки в ДТП. Ее требования были удовлетворены частично. Она получит миллион, вместо двух запрашиваемых», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». Авария произошла в октябре 2022 года на трассе Серов-Екатеринбург. Водитель большегруза, который принадлежит ООО «Молочная благодать», выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В нем были артисты Краснотурьинского театра кукол. Тогда на месте ЧП погибли две женщины. Силовики арестовали водителя. Позднее его отправили в колонию-поселение на три года. Мама погибшей артистки подала иск именно к ООО «Молочная благодать».

Мама одной из артисток Краснотурьинского театра кукол, погибшей в ДТП, получит компенсацию в размере миллиона рублей за моральный вред. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Женщина обратилась в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда за гибель дочки в ДТП. Ее требования были удовлетворены частично. Она получит миллион, вместо двух запрашиваемых», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». Авария произошла в октябре 2022 года на трассе Серов-Екатеринбург. Водитель большегруза, который принадлежит ООО «Молочная благодать», выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В нем были артисты Краснотурьинского театра кукол. Тогда на месте ЧП погибли две женщины. Силовики арестовали водителя. Позднее его отправили в колонию-поселение на три года. Мама погибшей артистки подала иск именно к ООО «Молочная благодать».