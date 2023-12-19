Мать свердловской артистки, погибшей в ДТП, получит миллион

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Исковые требования удовлетворил суд Фото:

Мама одной из артисток Краснотурьинского театра кукол, погибшей в ДТП, получит компенсацию в размере миллиона рублей за моральный вред. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Женщина обратилась в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда за гибель дочки в ДТП. Ее требования были удовлетворены частично. Она получит миллион, вместо двух запрашиваемых», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд».

Авария произошла в октябре 2022 года на трассе Серов-Екатеринбург. Водитель большегруза, который принадлежит ООО «Молочная благодать», выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В нем были артисты Краснотурьинского театра кукол. Тогда на месте ЧП погибли две женщины.

Силовики арестовали водителя. Позднее его отправили в колонию-поселение на три года. Мама погибшей артистки подала иск именно к ООО «Молочная благодать».

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Мама одной из артисток Краснотурьинского театра кукол, погибшей в ДТП, получит компенсацию в размере миллиона рублей за моральный вред. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Женщина обратилась в суд с просьбой взыскать компенсацию морального вреда за гибель дочки в ДТП. Ее требования были удовлетворены частично. Она получит миллион, вместо двух запрашиваемых», — пишет telegram-канал «Свердловский областной суд». Авария произошла в октябре 2022 года на трассе Серов-Екатеринбург. Водитель большегруза, который принадлежит ООО «Молочная благодать», выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В нем были артисты Краснотурьинского театра кукол. Тогда на месте ЧП погибли две женщины. Силовики арестовали водителя. Позднее его отправили в колонию-поселение на три года. Мама погибшей артистки подала иск именно к ООО «Молочная благодать».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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