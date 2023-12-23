Навка отказалась называть Пугачеву и Исинбаеву предателями

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Ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» в КРК «Уралец». Екатеринбург, навка татьяна
Татьяна Навка заявила, что Елена Исинбаева — искренний человек Фото:

Олимпийская чемпионка, легкоатлетка Елена Исинбаева и певица Алла Пугачева не являются предателями России. Об этом заявила российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

«Исинбаева мне кажется очень искренним человеком, который часто говорит эмоциями. Она могла просто неудачно выразиться. Она просто имела в виду, что не является военным человеком», — высказалась Татьяна Навка в разговоре с РИА Новости. Она отметила, что Исинбаева не предатель для России. То же самое касается и Аллы Пугачевой, которая по словам Навки, «поехала за своим мужем».

Сам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Исинбаева не продавала Родину. Примерно то же самое он сказал и в отношении Пугачевой, передает RT.

После начала спецоперации Исинбаева покинула Россию. Также она отреклась от нескольких своих званий. При этом Украина в 2023 году внесла ее в свой санкционный список.

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Олимпийская чемпионка, легкоатлетка Елена Исинбаева и певица Алла Пугачева не являются предателями России. Об этом заявила российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка. «Исинбаева мне кажется очень искренним человеком, который часто говорит эмоциями. Она могла просто неудачно выразиться. Она просто имела в виду, что не является военным человеком», — высказалась Татьяна Навка в разговоре с РИА Новости. Она отметила, что Исинбаева не предатель для России. То же самое касается и Аллы Пугачевой, которая по словам Навки, «поехала за своим мужем». Сам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Исинбаева не продавала Родину. Примерно то же самое он сказал и в отношении Пугачевой, передает RT. После начала спецоперации Исинбаева покинула Россию. Также она отреклась от нескольких своих званий. При этом Украина в 2023 году внесла ее в свой санкционный список.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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