Навка отказалась называть Пугачеву и Исинбаеву предателями

23 декабря 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Татьяна Навка заявила, что Елена Исинбаева — искренний человек Фото: Анна Майорова © URA.RU Олимпийская чемпионка, легкоатлетка Елена Исинбаева и певица Алла Пугачева не являются предателями России. Об этом заявила российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка. «Исинбаева мне кажется очень искренним человеком, который часто говорит эмоциями. Она могла просто неудачно выразиться. Она просто имела в виду, что не является военным человеком», — высказалась Татьяна Навка в разговоре с РИА Новости. Она отметила, что Исинбаева не предатель для России. То же самое касается и Аллы Пугачевой, которая по словам Навки, «поехала за своим мужем». Сам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Исинбаева не продавала Родину. Примерно то же самое он сказал и в отношении Пугачевой, передает RT. После начала спецоперации Исинбаева покинула Россию. Также она отреклась от нескольких своих званий. При этом Украина в 2023 году внесла ее в свой санкционный список.

Олимпийская чемпионка, легкоатлетка Елена Исинбаева и певица Алла Пугачева не являются предателями России. Об этом заявила российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка. «Исинбаева мне кажется очень искренним человеком, который часто говорит эмоциями. Она могла просто неудачно выразиться. Она просто имела в виду, что не является военным человеком», — высказалась Татьяна Навка в разговоре с РИА Новости. Она отметила, что Исинбаева не предатель для России. То же самое касается и Аллы Пугачевой, которая по словам Навки, «поехала за своим мужем». Сам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Исинбаева не продавала Родину. Примерно то же самое он сказал и в отношении Пугачевой, передает RT. После начала спецоперации Исинбаева покинула Россию. Также она отреклась от нескольких своих званий. При этом Украина в 2023 году внесла ее в свой санкционный список.