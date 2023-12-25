Кабмин РФ обязал регионы пересмотреть тарифы на электроэнергию

26 декабря 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

В России изменятся тарифы на электроэнергию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кабмин России разработал комплекс мер, которые подтолкнут регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию. Тарифы будут расти из-за увеличения потребления электроэнергии. Об этом говорится в постановлении правительства России. «С 2024 года власти регионов России будут обязаны пересмотреть тарифы на электроэнергию. Это произойдет если они захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения», — передает « Коммерсант » со ссылкой на постановление кабмина. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим рассказал о том, что Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) может заставить некоторые регионы изменить стоимость электроэнергии на 2024 год. Это касается тех субъектов РФ, которые резко увеличили энерготарифы для бизнеса, но не ввели лимиты льготного потребления для населения. Если ФАС не отменит решения подобного рода, то отказ от дифференциации может стать массовым явлением.

Кабмин России разработал комплекс мер, которые подтолкнут регионы перевести население на новые тарифы на электроэнергию. Тарифы будут расти из-за увеличения потребления электроэнергии. Об этом говорится в постановлении правительства России. «С 2024 года власти регионов России будут обязаны пересмотреть тарифы на электроэнергию. Это произойдет если они захотят увеличить платеж бизнеса за снижение тарифов для населения», — передает «Коммерсант» со ссылкой на постановление кабмина. Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим рассказал о том, что Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) может заставить некоторые регионы изменить стоимость электроэнергии на 2024 год. Это касается тех субъектов РФ, которые резко увеличили энерготарифы для бизнеса, но не ввели лимиты льготного потребления для населения. Если ФАС не отменит решения подобного рода, то отказ от дифференциации может стать массовым явлением.