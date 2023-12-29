Вооруженные силы Украины проигрывают российским войскам по всей линии фронта. Об этом сообщает издание Asia Times. Обозреватели пишут, что украинские войска отходят на западное направление.
«На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — говорится в материале издания. Обозреватель уточняет, что на данный момент наступил полный крах украинской армии. По его данным, она отступает на западное направление.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что спецоперация скоро закончится. По его словам, это станет возможным благодаря огромным потерям ВСУ при боях в Крынках и на других участках фронта.
Вооруженные силы Украины проигрывают российским войскам по всей линии фронта. Об этом сообщает издание Asia Times. Обозреватели пишут, что украинские войска отходят на западное направление. «На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — говорится в материале издания. Обозреватель уточняет, что на данный момент наступил полный крах украинской армии. По его данным, она отступает на западное направление. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что спецоперация скоро закончится. По его словам, это станет возможным благодаря огромным потерям ВСУ при боях в Крынках и на других участках фронта.