Asia Times: ВС РФ разгромили ВСУ по всей линии соприкосновения

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, танк, всу,  stock
Полный крах украинской армии уже наступил, пишет обозреватель Asia Times Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины проигрывают российским войскам по всей линии фронта. Об этом сообщает издание Asia Times. Обозреватели пишут, что украинские войска отходят на западное направление.

«На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — говорится в материале издания. Обозреватель уточняет, что на данный момент наступил полный крах украинской армии. По его данным, она отступает на западное направление.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что спецоперация скоро закончится. По его словам, это станет возможным благодаря огромным потерям ВСУ при боях в Крынках и на других участках фронта.

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Вооруженные силы Украины проигрывают российским войскам по всей линии фронта. Об этом сообщает издание Asia Times. Обозреватели пишут, что украинские войска отходят на западное направление. «На поле боя украинская армия терпит поражения. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — говорится в материале издания. Обозреватель уточняет, что на данный момент наступил полный крах украинской армии. По его данным, она отступает на западное направление. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что спецоперация скоро закончится. По его словам, это станет возможным благодаря огромным потерям ВСУ при боях в Крынках и на других участках фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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