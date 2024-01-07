На Тюменском тракте произошло сразу четыре ДТП

На 121-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло сразу четыре ДТП. Водители двигались близко к другим машинам и выбрали небезопасную скорость, поэтому произошли столкновения, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.
«На 121-м км трассы Екатеринбург — Тюмень сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь автомобилистам в оформлении четырех ДТП. По предварительным данным, несоблюдение дистанции и выбор небезопасной скорости привели к дорожным авариям», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
В результате ДТП люди не пострадали. Движение транспорта на участке не затруднено, госавтоинспекторы проводят проверку.
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