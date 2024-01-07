На Тюменском тракте произошло сразу четыре ДТП

07 января 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

В результате ДТП люди не пострадали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 121-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло сразу четыре ДТП. Водители двигались близко к другим машинам и выбрали небезопасную скорость, поэтому произошли столкновения, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «На 121-м км трассы Екатеринбург — Тюмень сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь автомобилистам в оформлении четырех ДТП. По предварительным данным, несоблюдение дистанции и выбор небезопасной скорости привели к дорожным авариям», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В результате ДТП люди не пострадали. Движение транспорта на участке не затруднено, госавтоинспекторы проводят проверку.

На 121-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло сразу четыре ДТП. Водители двигались близко к другим машинам и выбрали небезопасную скорость, поэтому произошли столкновения, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «На 121-м км трассы Екатеринбург — Тюмень сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь автомобилистам в оформлении четырех ДТП. По предварительным данным, несоблюдение дистанции и выбор небезопасной скорости привели к дорожным авариям», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В результате ДТП люди не пострадали. Движение транспорта на участке не затруднено, госавтоинспекторы проводят проверку.