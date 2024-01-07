На Тюменском тракте произошло сразу четыре ДТП

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
В результате ДТП люди не пострадали Фото:

На 121-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло сразу четыре ДТП. Водители двигались близко к другим машинам и выбрали небезопасную скорость, поэтому произошли столкновения, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

«На 121-м км трассы Екатеринбург — Тюмень сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь автомобилистам в оформлении четырех ДТП. По предварительным данным, несоблюдение дистанции и выбор небезопасной скорости привели к дорожным авариям», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.

В результате ДТП люди не пострадали. Движение транспорта на участке не затруднено, госавтоинспекторы проводят проверку.

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На 121-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло сразу четыре ДТП. Водители двигались близко к другим машинам и выбрали небезопасную скорость, поэтому произошли столкновения, сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «На 121-м км трассы Екатеринбург — Тюмень сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь автомобилистам в оформлении четырех ДТП. По предварительным данным, несоблюдение дистанции и выбор небезопасной скорости привели к дорожным авариям», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. В результате ДТП люди не пострадали. Движение транспорта на участке не затруднено, госавтоинспекторы проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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