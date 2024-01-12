Евро значительно подешевел на Мосбирже. Скрин

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, евро, курс валют, финансы, деньги, курс евро, валюта
Евро стал стоить дешевле 97 рублей Фото:

Курс евро упал ниже 97 рублей впервые с 13 декабря. Об этом сообщает Мосбиржа.

По данным Мосбиржи, курс евро на 12 января колеблется между 97 и 96,75 рублями. Доллар также снизился, минимальная цена на него — 88 рублей и 12 копеек.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что национальная валюта России начнет укрепляться после конца новогодних праздников. По его словам, в это время возобновятся операции с экспортерами, а ЦБ нарастит продажи валюты.

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Курс евро упал ниже 97 рублей впервые с 13 декабря. Об этом сообщает Мосбиржа. По данным Мосбиржи, курс евро на 12 января колеблется между 97 и 96,75 рублями. Доллар также снизился, минимальная цена на него — 88 рублей и 12 копеек. Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что национальная валюта России начнет укрепляться после конца новогодних праздников. По его словам, в это время возобновятся операции с экспортерами, а ЦБ нарастит продажи валюты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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