Курс евро упал ниже 97 рублей впервые с 13 декабря. Об этом сообщает Мосбиржа.
По данным Мосбиржи, курс евро на 12 января колеблется между 97 и 96,75 рублями. Доллар также снизился, минимальная цена на него — 88 рублей и 12 копеек.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что национальная валюта России начнет укрепляться после конца новогодних праздников. По его словам, в это время возобновятся операции с экспортерами, а ЦБ нарастит продажи валюты.
Курс евро упал ниже 97 рублей впервые с 13 декабря. Об этом сообщает Мосбиржа. По данным Мосбиржи, курс евро на 12 января колеблется между 97 и 96,75 рублями. Доллар также снизился, минимальная цена на него — 88 рублей и 12 копеек. Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что национальная валюта России начнет укрепляться после конца новогодних праздников. По его словам, в это время возобновятся операции с экспортерами, а ЦБ нарастит продажи валюты.