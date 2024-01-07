07 января 2024

Россиянам рассказали, когда начнет укрепляться рубль

Аналитик Антонов: рубль начнет укрепляться после 9 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рубль, монета, экономика, курс валют, курс рубля
ЦБ РФ нарастит продажи валюты, считает Антонов Фото:

Рубль начнет укрепляться после новогодних праздников и начала новой рабочей недели. Тогда на рынок вернутся экспортеры, а Центральный банк (ЦБ) России нарастит продажи валюты, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«В начале следующей недели торги будут проходить в том же диапазоне, а 9 января, когда праздники официально завершатся, возможны краткосрочные разнонаправленные движения, преимущественно в поддержку рубля», — передает издание «Прайм» слова Антонова. По словам эксперта, на рынок торгов начнут возвращаться экспортеры, которые будут вынуждены продавать валютную выручку, а ЦБ нарастит продажи валюты, что поддержит российскую валюту.

Антонов отметил, что на рубль в январе будут давить санкции, высокая инфляция. «Также не стоит забывать про геополитическую напряженность и нестабильные цены на энергоносители», — считает аналитик.

О возможном снижении доллара до 60 рублей за единицу заявлял член Академии Дипломатических наук и Международных отношений при МИД РФ, директор по связи с общественностью финансово технологической компании «ONLY BANK» Максим Ильгов. Эксперт назвал несколько факторов, действующих на укрепление и ослабления рубля.

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Рубль начнет укрепляться после новогодних праздников и начала новой рабочей недели. Тогда на рынок вернутся экспортеры, а Центральный банк (ЦБ) России нарастит продажи валюты, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «В начале следующей недели торги будут проходить в том же диапазоне, а 9 января, когда праздники официально завершатся, возможны краткосрочные разнонаправленные движения, преимущественно в поддержку рубля», — передает издание «Прайм» слова Антонова. По словам эксперта, на рынок торгов начнут возвращаться экспортеры, которые будут вынуждены продавать валютную выручку, а ЦБ нарастит продажи валюты, что поддержит российскую валюту. Антонов отметил, что на рубль в январе будут давить санкции, высокая инфляция. «Также не стоит забывать про геополитическую напряженность и нестабильные цены на энергоносители», — считает аналитик. О возможном снижении доллара до 60 рублей за единицу заявлял член Академии Дипломатических наук и Международных отношений при МИД РФ, директор по связи с общественностью финансово технологической компании «ONLY BANK» Максим Ильгов. Эксперт назвал несколько факторов, действующих на укрепление и ослабления рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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